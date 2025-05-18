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世衛官方健走活動取消 台灣民團日內瓦廣場接力發聲

中央社／ 日內瓦18日專電
國際友人和台僑、台灣青年團體今日上午齊聚敘利亞，表達力挺台灣參與世界衛生大會的訴求。在此次例行健走活動因美國金援減少而取消的時刻，台灣的持續發聲特別響亮。中央社
國際友人和台僑、台灣青年團體今日上午齊聚敘利亞，表達力挺台灣參與世界衛生大會的訴求。在此次例行健走活動因美國金援減少而取消的時刻，台灣的持續發聲特別響亮。中央社

來自美洲及歐洲的國際友人和台僑、海外台灣學子及醫界青年團體今天上午齊聚日內瓦，表達力挺台灣參與世界衛生大會的訴求。在世衛例行健走活動因美國金援刪減而取消的此刻，台灣的持續發聲特別響亮。

第78屆世界衛生大會（WHA）將自19日至27日在日內瓦舉行，每年開幕前的周日上午，世界衛生組織（WHO）總部萬國宮前的知名景點「三腳椅廣場」（Broken Chair）總是擠滿數千名來自各國民眾，在舞台上熱情帶動唱跳暖身後，由世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）鳴槍開始健走。

今年原訂進入第6屆的這項「Walk the Talk」健走活動在數周前臨時取消，取而代之的是由台灣民間團體發起的集會和遊行。台灣連續第9年未能受邀參與世衛大會，但無法澆熄台灣人民和國際友人年年在世衛大會前挺台的熱情。

主辦這場活動的「世界公民挺台聯盟」是由瑞士台商會會長謝瑾今年在瑞士登記成立，獲得25個國家的民間團隊支持參與。她告訴中央社，現場有來自阿根廷、西班牙、秘魯、芬蘭、德國、英國等許多友人和台灣人共襄盛舉，「讓中華民國的國旗在日內瓦三腳椅（廣場）自由的飄揚」。

衛生福利部長邱泰源來到集會現場為民眾打氣，他在致詞時風趣的說，「如果台灣加入WHO的話，這個三腳椅的第四支腳就可以補起來，不再是broken chair而是perfect chair，讓世界變得更完美、更健康」。

烏克蘭志工慕茲洛娃（Kateryna Muzlova）從戰火中的家鄉搭乘50多個小時火車來到此地，為烏克蘭爭取支持並聲援台灣，她呼籲人們為了愛與和平團結在一起，「在日內瓦這裡人們談論自由與人權，烏克蘭和台灣對這個主題特別瞭解，知道它有多重要」。

歐洲台灣青年協會會長王語樓在集會中以德文短講，其他成員也分別以日語、英語發言向各國民眾訴求挺台。王語樓告訴中央社，台灣青年希望透過創意、輕鬆的方式爭取國際支持，除了在遊行中大聲唱歌，遊行後也會在日內瓦湖畔辦「珍奶聊天會」，邀請路過的各國民眾一起喝珍奶、聊台灣。

台灣醫學生聯合會自2017年台灣未能以觀察員身分參與世衛大會後，便由各醫學領域的團體組成世衛台灣青年團，連續多年來日內瓦舉行座談等活動。學生代表邱耀萱說，今年共15位聯合會代表來此展現台灣青年的實力，「讓世界看見台灣」。

集會民眾最後在齊喊「台灣加油」聲中展開街頭遊行。過去兩年台灣民眾藉「Walk the Talk」機會走在譚德塞身邊，表達參與世衛訴求，今年場面不再。世衛組織未特別說明今年取消健走原因，不過因美國削減對世衛的資金援助，世衛秘書處已宣布本屆大會將撙節進行，包括嚴控展覽和活動成本。

健走 日內瓦 青年

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