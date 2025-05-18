紀念古騰堡625周年誕辰 德國美因茲要印刷世界「最大聖經」

德國美因茲印刷出世界最大聖經，紀念古騰堡誕辰625週年！近期，德國美因茲「文化之夏」活動盛大開幕，並於木製印刷板上壓印出約翰福音第一頁，總面積約有35平方公尺。對此，該活動宣揚活字印刷機發明者的文化遺產，並向公眾展示了世界上最大的聖經頁面。

世上最大聖經頁

《Evangelical Focus》報導，國際古騰堡協會近期於德國美因茲印刷出約翰福音第一頁，其總印刷面積為35平方公尺，號稱「世上最大的一頁聖經」。

據報導，這項世界紀錄印製在一塊5x7.20公尺的木製印刷板上，並由十二塊電腦加工的木製印刷塊組裝而成。製作上，一輛汽車行駛過這些印刷塊而將油墨壓印到紙上，隨後將大捲紙固定在木製印刷板上，而從將字母上墨到頁面組裝完成，花了將近三個小時。

美因茲市長哈塞表示，印刷世界上最大的聖經頁面令人印象深刻，也是紀念偉大發明家古騰堡誕辰625週年的一大亮點，在展覽中受到了更大關注。

「文化之夏」開幕

《今日基督教》報導，該計畫作為美因茲「文化之夏」(Kultursommer) 活動開幕式的環節，其以約翰內斯·古騰堡為主題，宣揚活字印刷術發明者的文化遺產。其中，德國美因茲大教堂為紀念印刷術發明者古騰堡誕辰625週年，向公眾展示了世界上最大的聖經頁面。

如今，約翰福音第一頁正在美因茲大教堂展出，預計將展出四個月直到8月31日。此外，美因茲大教堂還設有一個特別閱讀角，為兒童和成人提供各種版本的聖經，並邀請現場遊客將自己最喜歡的聖經章節寫進留言簿。

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