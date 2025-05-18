主辦2025歐洲歌唱大賽 瑞士巴塞爾城市行銷出擊

吸引逾1億人關注的歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）決賽17日在瑞士舉行，主辦城市巴塞爾自11日活動開幕以來，已湧進上萬名遊客，城市行銷出擊，老城區也變身為藝術舞台展場。

首屆歐洲歌唱大賽1956年於瑞士義語區城市盧加諾（Lugano）舉行，從第一屆的7國參加，到今年第69屆的37國，參賽國持續增長，今年最遠而到的國家為澳洲。在全球1.8億觀眾的注目下，最後由奧地利歌手JJ以一曲Wasted Love奪下今年冠軍。

根據瑞士廣播電視台（Schweizer Radio und Fernsehen）報導，為迎接這場盛事，巴塞爾投入6000萬瑞士法郎（約新台幣21.5億元）籌備活動。在城市內興建演場主場地，資安與公共安全設施、迎賓活動與大眾交通運輸等主要工作占主要開銷。

除了巴塞爾市府、瑞士公廣集團共同承擔大部分支出之外，歐洲廣播聯盟（EBU）也贊助600萬瑞郎。

巴塞爾整個老城區陳設了裝置藝術與旗幟，呈現迎賓的歡樂氣氛。公共交通指引遊客路線的廣播，清楚引導來參加活動的遊客。特定路面電車也在瑞士廠商的資助下成為卡拉OK吧，遊客與市民可以免費上車歡唱。

巴塞爾觀光局局長艾莉亞（Letizia Elia）在接受瑞士廣播電視台訪問時表示：在歐洲歌唱比賽的活動期間住房率達90%，比平時高出30%，同時展覽館的詢問率提高。

艾莉亞表示，這場歐洲最大的藝術盛會帶來的效益，不只是各行各業實質的經濟收入，也提高城市在國際上的能見度，幕前幕後也展現瑞士人的組織與工作的效率，效益是長期性的。

根據英國利物浦大學Heseltine Institute 2024年初發表的歐洲歌唱大賽經濟效應報告，2023年英國利物浦所投入的成本，在活動結束後的第一季就達到回收效果，後續的一年旅遊效應持續反應。

根據實際參與週邊活動，在電車上歡唱的台灣僑胞陳香霖表示，在歡唱吧的電車上派對氣氛無限，大家拿著麥克風唱著今年入選的歌曲，非常酷。

當地人也感受到活動所帶來的動能與人潮，另一名在巴塞爾美術館工作的僑胞游蕙嘉受訪表示，美術館的參觀民眾也有許多來參加歐洲歌唱大賽的國際遊客，可以明顯感受到觀光人潮，美術館也是遊客的熱門打卡景點。