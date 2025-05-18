立陶宛首都化身露天舞台 「街頭音樂節」奏響全城

立陶宛第19屆「街頭音樂節」今天熱鬧開唱，首都維爾紐斯搖身一變成為一座大型露天音樂舞台。來自全國各地的音樂人走上街頭，將各式音樂風格帶進城市多個角落，為民眾帶來一整天的音樂饗宴。

「街頭音樂節」（Gatvės muzikos diena）由立陶宛音樂人馬蒙托瓦斯（Andrius Mamontovas）發起，自2007年起每年固定在5月的第3個週六舉行，號召音樂人走出排練室，走進城市公共空間，與民眾分享音樂魅力。

這場音樂盛會匯聚專業音樂人與業餘愛好者，強調的不在於演出經驗，而是分享聲音與表演熱忱。因此，參與演出團體除了知名樂團，也包括剛起步的新秀及孩童，不分年齡、不分國籍，共同展現音樂的多元與包容。

今年的活動橫跨立陶宛全國45座城市與城鎮，數百位音樂人走上街頭，邀請民眾免費欣賞從搖滾、爵士、嘻哈到立陶宛傳統民謠等多元音樂風格。儘管沒有華麗舞台與燈光，城市角落處處可見人們沉浸在音樂中，隨節奏起舞，盡情享受這場屬於大眾的音樂盛會。

在維爾紐斯老城區演出的另類搖滾樂團Misinformacija貝斯手提塔斯（Titas）受訪表示：「『街頭音樂節』對一般民眾來說，是認識更多音樂家、提升文化素養的機會；對像他這樣的表演者來說，是很好的練習與曝光舞台。」

本屆音樂節以「彩排」為主題，主辦單位除了鼓勵音樂人演出，更邀請路人參與排練過程，體驗音樂從創作到演出的即興與真實，呈現幕後鮮為人見的創作歷程。

幾乎年年參與音樂節活動的民眾艾瓦拉斯（Aivaras）說：「維爾紐斯是我最喜歡的城市之一，春夏季文化活動豐富，充滿活力。」

據主辦單位指出，「街頭音樂節」如今已走向國際，曾在拉脫維亞、荷蘭、挪威、比利時等國舉行；立陶宛僑民也在哥本哈根、西西里、巴黎、倫敦等地自發舉辦類似活動，讓音樂從維爾紐斯街頭傳遞至世界各地，延續這場音樂盛會的精神。