芬蘭直升機空中相撞意外 數人罹難

中央社／ 赫爾辛基17日綜合外電報導

芬蘭警方表示，一共載有5人的2架直升機今天在空中相撞，隨即墜毀地面，這起意外造成數人喪生。

法新社報導，警方透過聲明表示，「這起事故造成數人死亡，實際罹難人數和乘客身分仍待確定」。

這2架直升機於中午時分在首都赫爾辛基（Helsinki）以西地區相撞，目前尚不清楚事發原因。

據報導，這2架直升機從愛沙尼亞起飛，機上乘客是商人，其中1架直升機載有3人，另1架載有2人。

芬蘭「晚報」（Iltalehti）引述目擊者說法報導，2架直升機在空中相撞後，「其中1架就像石頭一樣迅速墜落，另1架墜落速度較慢」，但他們沒有聽到任何聲音。

死亡 直升機 芬蘭

延伸閱讀

傳林昶佐接駐芬蘭代表 張啓楷：林有兵役問題 未必適合

18公斤袋子從沖繩美軍直升機掉落 內含信號彈

東方風能布局海空聯合體系 打造離岸風電直升機運維隊

除役UH-1H重現南台灣上空 將援贈友邦巴拉圭

相關新聞

日本埼玉4小學生遭撞「撕裂性骨折」 肇逃車主大陸男子失聯

日本埼玉縣三鄉市14日發生一起多名小學生遭車撞的肇逃案件，有4名男童受輕重傷。日本警方調查研判，車禍當時車上有2人，車主...

女網紅謀殺案謠言四起 凸顯墨西哥社會性別歧視、文化偏見

23歲墨西哥美妝網紅薇萊莉亞．馬奎斯（Valeria Marquez）在短影音平台TikTok直播過程中被殺害後，墨西哥...

富國機場出手了！海關撕毀台旅客機票 越南網友也炸鍋：玷汙國家形象

近日，一名台灣旅客投訴一家四口在越南富國國際機場遭遇不當對待。據報導，該旅客在辦理登機手續時，疑似遭當地海關不當刁難，甚至被一名工作人員當場撕毀登機證。雖然事後機場重新為旅客補發登機證，但此舉已對旅客造成心理衝擊，並引發外界對富國機場服務品質的質疑。該起事件經越南媒體報導後，也引起當地大批網友議論。

誰拍下「燒夷彈女孩」？世界新聞攝影暫不認定歸屬

著名的越戰「燒夷彈女孩」（Napalm Girl）是攝影史上最具代表性的照片之一，但由於作者身分存疑，世界新聞攝影（Wo...

南韓光州市輪胎工廠大火 有毒黑煙沖天、400名員工急撤

南韓第二大輪胎製造商錦湖輪胎（Kumho Tire）位於光州市的工廠17日清晨發生大火，造成1名員工與2位消防員受傷，約...

法國再破中國大陸人口販運 上百名負債女子被迫性交易

中國近年來在法國組織犯罪愈發猖狂，法國警方12日再度破獲一起大規模中國人口販運性操控網絡，集團強迫負債女性遊走法國各城市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。