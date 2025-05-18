芬蘭直升機空中相撞意外 數人罹難
芬蘭警方表示，一共載有5人的2架直升機今天在空中相撞，隨即墜毀地面，這起意外造成數人喪生。
法新社報導，警方透過聲明表示，「這起事故造成數人死亡，實際罹難人數和乘客身分仍待確定」。
這2架直升機於中午時分在首都赫爾辛基（Helsinki）以西地區相撞，目前尚不清楚事發原因。
據報導，這2架直升機從愛沙尼亞起飛，機上乘客是商人，其中1架直升機載有3人，另1架載有2人。
芬蘭「晚報」（Iltalehti）引述目擊者說法報導，2架直升機在空中相撞後，「其中1架就像石頭一樣迅速墜落，另1架墜落速度較慢」，但他們沒有聽到任何聲音。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言