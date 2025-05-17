日本京都輕艇賽事突遇強風 逾40人落水獲救6輕傷

日本京都府京丹後市的久美濱灣大明神岬今天上午舉行輕艇賽事時遭遇強風，多艘輕艇陸續翻船，逾40名選手落水。落水者全數獲救，其中6人被送醫治療，皆屬輕傷。

日本放送協會（NHK）報導，上午10時（台灣時間9時）許，日本海上保安部接獲通報，位於京都府京丹後市久美濱灣的輕艇競技場有多艘輕艇在海上翻船。

海上保安部、活動主辦單位等表示，今天上午開始舉辦「日本輕艇馬拉松錦標賽」時，海上約有逾110名選手搭乘輕艇參加比賽。

比賽中途，遭遇強風，輕艇陸續翻覆，除了42人落水後搭救生艇被救起外，大多數落水選手自力上岸。此外，有6人被送醫接受治療，皆意識清楚，傷勢屬輕傷。

主辦單位等表示，上午9時半左右，賽事開始後，天候突然變差，於是決定縮短賽程距離。但之後，突然颳起強風。

日本氣象廳表示，當時有對京丹後市等京都府北部地區發布「強風注意報」（強風預警）。

海上保安本部正在調查事發當時的狀況。原本輕艇賽事明天也預定舉辦，但今天發生翻船事故後，主辦單位決定停辦。

日本輕艇聯盟副會長中井雅夫表示，「造成憂心及困擾，深感抱歉。做好萬全準備舉辦賽事，但很遺憾地發生事故。已確認選手平安」。