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兇手是誰？美第一夫人雕像慘遭毒手 「整身偷走」只剩1部位

香港01／ 撰文／劉耀洋
美國第一夫人梅蘭妮亞。歐新社
美國第一夫人梅蘭妮亞。歐新社

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）位於家鄉斯洛維尼亞的木製雕像於2020年被人放火燒掉後，一尊新的梅蘭妮亞青銅雕像被重新豎立在原位，可是該青銅雕像如今也遭毒手。外媒5月16日報導，青銅像被人從腳踝處鋸掉移除，現場只剩下雕像的雙腳及其下的樹樁。

美媒報導，當地警方發言人Alenka Rangus表示，他們於13日接到銅像遭到偷竊報告，警方隨後已立即趕赴現場並展開調查，目前正努力追查肇事者。

川普（Donald Trump）首次當選美國總統時，斯洛維尼亞有人為梅蘭妮亞雕刻出一座木制雕像，但它於2020年7月遭到焚毁。藝術家唐尼（Brad Downey）其後於2個多月後，再委託工匠為梅蘭妮亞重新塑造了一座青銅雕像。

報導提到，當地居民對於銅像被偷完全不會感到可惜，又指可能連梅蘭妮亞也不例外。

事實上，該雕像不但與梅蘭妮亞真人並不相似，而且唐尼當初製作該雕像是為了表達前者受益於美國快速入籍程序而成為美國人，其他移民卻在其丈夫川普的反移民政策政策下受苦。

美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。圖／美聯社
美國第一夫人梅蘭妮亞位於家鄉斯洛維尼亞的青銅雕像遭毒手。圖／美聯社
梅蘭妮亞的青銅像被人從腳踝處鋸掉移除，現場只剩下雕像的雙腳及其下的樹樁。圖／路透社
梅蘭妮亞的青銅像被人從腳踝處鋸掉移除，現場只剩下雕像的雙腳及其下的樹樁。圖／路透社

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文章授權轉載自《香港01》

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