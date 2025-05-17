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誰拍下「燒夷彈女孩」？世界新聞攝影暫不認定歸屬

中央社／ 阿姆斯特丹16日綜合外電報導
美聯社攝影記者黃公崴(右)被認為在越戰中拍下一名九歲女孩赤身逃離燒夷彈空襲的經典畫面，但一部新紀錄片指控並非他所攝影。路透
美聯社攝影記者黃公崴(右)被認為在越戰中拍下一名九歲女孩赤身逃離燒夷彈空襲的經典畫面，但一部新紀錄片指控並非他所攝影。路透

著名的越戰「燒夷彈女孩」（Napalm Girl）是攝影史上最具代表性的照片之一，但由於作者身分存疑，世界新聞攝影（World Press Photo）今天暫停認定拍攝者身分。

這張改變全球對越戰看法的照片攝於1972年，顯示一名驚恐的9歲女孩在路上赤裸逃離燒夷彈攻擊。

法新社報導，世界新聞攝影表示，在紀錄片「特約記者」（The Stringer，暫譯）上映後，世界新聞攝影自行調查了這張照片。這個組織舉辦的世界新聞攝影大賽是全球最重要的新聞攝影獎項之一。

有謠言指稱這張照片不是由美聯社記者黃公崴（Nick Ut）拍攝，而是一名鮮為人知的當地自由記者的作品。黃公崴後來因這張照片獲得普立茲獎（Pulitzer Prize），世界新聞攝影也於1973年將年度照片大獎頒給黃公崴。

「特約記者」記錄了關於這些謠言的調查過程。世界新聞攝影表示，這部紀錄片促使組織「深刻反思」。

世界新聞攝影從今年1月調查到5月，「基於地點、距離和當天所使用相機的分析」，判斷另外兩名攝影記者「可能比黃公崴位於拍攝這張照片的更有利位置」。

世界新聞攝影透過聲明表示，從今天起暫停認定「燒夷彈女孩」歸於黃公崴。

世界新聞攝影提到，另外兩名攝影記者是阮清藝（Nguyen Thanh Nghe，音譯）和黃功福（Huynh CongPhuc，音譯），兩人1972年6月8日都在越南南部的盞盤市社（Trang Bang）事件現場。

「特約記者」今年1月在日舞影展（Sundance FilmFestival）首映，阮清藝對紀錄片製作人說，他確定照片是他所攝。

「衛報」（The Guardian）報導，根據片中所述，阮清藝當時是美國國家廣播公司（NBC）特約記者，由於他不是美聯社正職員工，照片被歸於黃公崴而不是他的名下。

美聯社本月稍早表示，將繼續把照片歸於黃公崴名下，並透過聲明堅持這項決定。

但美聯社承認，在社內調查中，關於照片拍攝者身分，也出現「我們可能永遠無法回答的真正問題」，「我們發現不可能確切證明五十多年前那一天的路上或社內發生了什麼事」。

黃公崴今年2月在臉書（Facebook）發文堅稱照片屬於他，其他不同說法於他而言都是「侮辱」。

照片中的女孩金福（Kim Phuc）後來傷癒活了下來，她現在是加拿大公民，積極為戰爭中的兒童受害者發聲。

世界新聞攝影強調，這張照片本身的真實性無庸置疑。執行長庫里（Joumana El Zein Khoury）說：「毫無疑問，這張照片呈現歷史上真實的一瞬間，迄今仍在越南、美國和全球引發迴響。」

普立茲獎 紀錄片 越南 越戰

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