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法國再破中國大陸人口販運 上百名負債女子被迫性交易

中央社／ 巴黎16日專電
近年來中國性行業操控與人口販運的組織犯罪逐漸增加，法國連年破獲案件，引起關注。巴黎美麗城（Belleville）地鐵出口旁的小公園經常可見身穿皮靴、打扮亮麗的中國女性。中央社
近年來中國性行業操控與人口販運的組織犯罪逐漸增加，法國連年破獲案件，引起關注。巴黎美麗城（Belleville）地鐵出口旁的小公園經常可見身穿皮靴、打扮亮麗的中國女性。中央社

中國近年來在法國組織犯罪愈發猖狂，法國警方12日再度破獲一起大規模中國人口販運性操控網絡，集團強迫負債女性遊走法國各城市接客。警方表示，這些女子多在中國揹債，被迫到法賺皮肉錢，收入被層層剝削。

巴黎人報（Le Parisien）14日報導，法國警方全國動員、兵分多路，於12日偵破一起大規模中國性交易皮條客組織。該網絡約控制100到120名中國女性，她們被送到法國各地從事性交易，強迫每天接待5到10名客人。這些女子在中國都身揹債務，60%的皮肉錢都要繳交給蛇頭。

經過一年的調查，打擊人口販運中央辦公室（OCRTEH）的警力與中部里摩市（Limoges）憲兵合作，一舉破獲「總部」落腳在巴黎與大巴黎法蘭西島的人口販運網絡。

波爾多檢察官高德爾（Renaud Gaudeul）表示，有14名涉嫌管理性交易人口販運網絡人士遭到逮捕，其中1名男性主嫌在前一天準備啟程前往中國前被逮捕。

在12日抓捕行動中，調查人員發現數十名躲藏在多個城市的受害者，所有人都將以證人身分出庭作證。

巴黎人報指出，這次大規模調查從去年夏天里摩市憲警隊開始，他們循著網路廣告訊息，發現許多中國女子被送到該地。這些顯然不是當地人的女性透過租房平台，住在當地的小公寓，且不斷來去，流動率相當高。

打擊人口販運中央辦公室隨後加入憲警隊的調查行列，最終發現有上百名中國女性屬於這個遍布全法的人口販運網絡。

調查人員發現，這些女性都來自中國，有些是先到西班牙，再由人販轉移到法國。電話監聽也顯示，這些女性大多數在中國都有債務，被迫到法國工作還貸。

抵達法國後，她們被先安排住進人蛇網絡在巴黎郊區的公寓。集團份子負責處理客戶，派她們到法國各地接客。此外，警方也查獲「呼叫中心」，專門負責犯罪集團的所有後勤工作。

這個「呼叫中心」由巴黎地區的一對夫婦負責，負責支付受害者火車票、住宿、張貼廣告並回覆客戶訊息，人蛇集團的收入會再分10%到15%給呼叫中心。犯罪集團也會派馬伕，穿梭各點向受害者取錢，以免她們捲款潛逃。

搜索期間，調查人員查獲許多假文件與約10萬歐元（約新台幣337萬元）現金。這顯然只是冰山一角，因法院懷疑人蛇集團每個月可收到高達80萬歐元。但多數款項已經被轉回中國，或是被拿來購買郵寄回中國的奢侈品。

這14名犯嫌可能被拘留96小時，隨後將被移交給波爾多的檢察官司法調查，罪名包括嚴重性操控、組織人口販賣。

中國性工作者的身影從近20年前便出現在巴黎街頭，最早主要是來自遼寧瀋陽的年長女性，她們多半因中國產業轉型中年失業而出國打工，在黑戶賺錢不易的情況下「自願」選擇從事性交易。

這些族群多為「單打獨鬥」在街頭等待客人上門，活動自主，大多不存在有組織的人口販運。在法國，性工作已合法化，但不得當街攬客或媒介性交易。

然而一名匿名的中國性工作者告訴中央社，近年來「仲介安排」到巴黎之外地區接客的網絡越來越多，也有人會協助購買車票。

除媒介性工作，人口販運的犯罪形式也增加。2023年底，警方就破獲一起在法國各城市接客的大型中國性犯罪網絡，被法媒稱為「巡迴性交易」，逮捕9名蛇頭。今年3月底，一名42歲中國男子被控人口販運與性剝削數十名亞洲女性。巴黎警方4月更破獲一起中國性產業集團透過中國餐廳飯票洗錢的犯罪網絡。

中國內部不景氣，負債者被迫出國打黑工還債，連帶導致犯罪集團網絡近年來在法國越發猖狂。法國記者暨導演維金（Antoine Vitkine）日前在星期日報（JDD）專訪中指出，歐洲現有組織犯罪中有1/3來自中國。

人蛇集團 巴黎 法國

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