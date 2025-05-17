千鈞一髮阻客機相撞 美國航管員身心俱疲嘆：需放「創傷假」

美國媒體報導，45歲的資深航空交通管制員史超活（Jonathan Stewart）受訪時表示，5月4日執勤時，在雷達螢幕親眼目睹兩架飛機即將在位於紐澤西的紐瓦克機場（Newark Airport）上空高速相撞。史超活在災難即將發生的數秒前，成功指揮兩架客機的機師飛離對方。儘管史超活成功避免了這場空難，他表示這份工作壓力巨大，他和不少同事都需要放創傷假（trauma leave）。

《華爾街日報》5月15日報導，史超活憶述當日的險象橫生依然猶有餘悸，其中一架是莫里斯敦（Morristown）起飛的商業客機，另一架小型飛機則由泰特伯勒（Teterboro）起飛，兩架飛機當時飛行高度相若，再過數秒鐘就會在空中高速相撞，猶幸兩架飛機的機師在接到掉頭指示後都迅速照做，才避免了一場嚴重空難。

史超活表示，他當日有將航班呼號（callsigns）、航班資訊手寫在筆記本上，因為在數日前雷達與無線通訊曾出現故障，雷達畫面空白90秒。在他成功制止一場空難後數小時，史超活發電郵給聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）管理層，痛批他們失職。

據報導，航空交通管制員人手不足問題已持續多年，重要設備亦經常出現故障。工作環境惡劣與差點親眼目睹空難的經歷，讓身心俱疲的史超活要去放「創傷假」。

史超活受訪時指：「我非常認真地看待我的工作，因為我負責保障飛行乘客的安全，並且為我的表現感到自豪。我不希望要為400人罹難承擔責任。」

據報導，除非獲得上級事先批准，航空管制員過往極少接受媒體採訪。史超活表示，航空管制員近日被美國媒體的報導妖魔化，他認為應該要站出來為同業發聲。

美國哥倫比亞廣播公司發布5月9日指揮紐瓦克機場空域的終端雷達進場管制的雷達出現故障的影片：

CBS News has obtained video from inside the problem plagued air traffic control facility that handles flights in and out of Newark airport during the 3:56am outage on May 9th.

The video from inside area C of the Philadelphia TRACON shows the moment that the blank screens come… pic.twitter.com/gNtGm15s3c — Shlomo Schorr (@OneJerseySchorr) 2025年5月16日

史超活表示，最近紐瓦克機場的所有航班延誤和中斷都不應該歸咎於航空管制員。他反駁美國聯合航空公司行政總裁柯比（Scott Kirby）的指控，航空管制員並沒有「擅離職守」（walked off their job）。

史超活指，該言論「充其量是侮辱，而且坦白說是誤導」。他說，安全隱患事件最初可能不會讓人感到壓力。「但創傷後壓力症候群（PTSD）的特點是：每次發生事故——比如千鈞一發之際，所有這些事情都是日積月累的。」

報導指，史超活和多名航空管制員同事近來都相繼請創傷假，其中幾人是在雷達、無線通訊以及備用系統同時失靈後請假，他們都深怕設備問題會釀成重大空難。

史超活不是在機場控制塔工作，而是在終端雷達進場管制（Terminal Radar Approach Control，Tracon）擔任督導，負責指揮紐瓦克機場的空域。

史超活形容工作內容就像打機，「不過那更像以250英里（約400公里）時速下3D西洋象棋」。

沒有加入工會的史超活指，包括加班費在內，每年的工作收入超過45萬美元（約新台幣1370萬元）。他表示，對於資深的航空管制員來說，獲得高薪是理所當然，因為幹這份工作必須犧牲很多，除了每周工作60小時之外，還要值夜班、假日上班，錯過家人生日等，「等於賠上你的身心健康」。

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文章授權轉載自《香港01》