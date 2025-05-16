快訊

大陸籍父子搭橡皮艇偷渡來台 桃園登岸自行報警喊「投奔自由」

和談不到2小時！烏方控俄要求「脫離現實」 1舉動暗示兩國敵意

台灣文學作品參展布拉格國際書展 傳遭陸方施壓撤國旗

中央社／ 布拉格16日專電
圖為參觀者在布拉格國際書展的中國大陸展區翻閱圖書。 新華社
圖為參觀者在布拉格國際書展的中國大陸展區翻閱圖書。 新華社

多年來譯介推廣台灣文學捷克麋鹿出版社參展布拉格國際書展，傳出中國向書展主辦方施壓，除了要求將書展網站欄位名稱從「國家」改成「國家與地區」，也向主辦方要求捷克麋鹿出版社的攤位撤國旗

布拉格國際書展15日登場，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社（Mi:Lu Publishing）第4度參展。中國出版社也在現場設攤，是中方近4年來首度參展。

據了解，中國在書展前就向主辦方指出，台灣非主權國家而是地區，因此要求將布拉格國際書展網站上可搜尋各國攤位的欄位名稱，從「國家」（Countries）改成「國家與地區」（Countries andregions）。主辦方已向中央社記者證實確有此事。

此外，中方還要求捷克麋鹿出版社的攤位撤下國旗。捷克麋鹿出版社的台灣分公司、麋鹿多媒體總編輯江子瑄告訴中央社記者，不希望台灣的主權被矮化，因此15日將國旗擺放在攤位。然而，中方寫信要求主辦方，把出版社攤位的國旗撤掉，此消息由主辦方轉達，但主辦方並無要求麋鹿要撤國旗。麋鹿則表示，不會撤下攤位上的國旗。

捷克麋鹿出版社是2014年由捷克插畫家湯瑪士．瑞杰可（Tomáš Rízek）成立，2017年成立台灣分公司麋鹿多媒體，多年來專注將台灣文學翻譯成捷克文並出版，作品包括劉克襄的「小鼯鼠的看法」（Očimamalé poletuchy）、楊牧的「奇萊前書」（Vzpomínkyna horu Čchi-laj）、吳明益的「複眼人」（Muž sfasetovýma očima）、紀大偉的「膜」（Membrány），以及童偉格的「西北雨」（Letní deště），展現台灣文學的多元風貌。

劉克襄 台灣文學 吳明益 國旗 捷克 童偉格

延伸閱讀

世壯運比賽禁帶中華民國國旗 蔣萬安：台灣、Taiwan不限制

捷克國會大選10月3、4日登場 今年新增一「海外措施」

散布假訊息「世壯運不得出現國旗但可帶五星旗」 粉專版主到案稱轉傳

網傳世壯運禁帶國旗 執委會：觀眾席無限制

相關新聞

千萬富翁被餐廳汙衊吃霸王餐 名譽受損提告獲賠300萬元

英國一家人到餐酒館用餐，卻被餐廳老闆汙衊「吃霸王餐」。餐酒館在沒有釐清事情經過的情況下，就在臉書發文指控，導致這家人飽受批評抨擊。為了捍衛名譽，這家人向餐酒館提出名譽受損訴訟，餐酒館也因敗訴須賠償75,000英鎊（約新台幣300萬元）的賠償金。

台灣文學作品參展布拉格國際書展 傳遭陸方施壓撤國旗

多年來譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社參展布拉格國際書展，傳出中國向書展主辦方施壓，除了要求將書展網站欄位名稱從「國家」...

全球首例！客製化基因編輯治療 美國罕病男嬰重獲新生

醫師今天說，一名患有罕見疾病的美國嬰兒成為史上第一位接受客製化基因編輯技術治療的患者，為發病原因不明的其他病人帶來希望

25歲加薩女攝影記者「結婚前夕被炸死」 紀錄片撼動坎城影展

以25歲巴勒斯坦女攝影記者哈蘇納為主題的紀錄片，今天在坎城影展播出時深深震懾觀眾。就在這部紀錄片於坎城影展首映前幾週，哈...

imec、美國醫學研究所合作 開發高效精確的慢性病療法

比利時微電子研究中心（imec）與美國范斯坦醫學研究所（Feinstein Institute for Medical ...

日櫻島火山連續爆發！灰柱衝3千公尺畫面曝光 鹿兒島25航班取消

位於日本九州鹿兒島縣的櫻島火山5月15至16日連續多次爆發，火山灰最高衝上3000米高空，據日媒報道，有25個在鹿兒島機場起飛和降落的航班取消。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。