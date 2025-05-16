千萬富翁被餐廳汙衊吃霸王餐 名譽受損提告獲賠300萬元

英國一家人到餐酒館用餐，卻被餐廳老闆汙衊「吃霸王餐」。餐酒館在沒有釐清事情經過的情況下，就在臉書發文指控，導致這家人飽受批評抨擊。為了捍衛名譽，這家人向餐酒館提出名譽受損訴訟，餐酒館也因敗訴須賠償75,000英鎊（約新台幣300萬元）的賠償金。

據《太陽報》（The Sun）報導，這起事件發生在2024年7月。來自北愛爾蘭的麥吉爾（McGirr）一家，前往英格蘭達比郡（Derbyshire）一處餐酒館用餐。一家人用餐後就付款離開，沒想到卻被餐酒館公審。

餐廳老闆在臉書發文，公開指控這家人「吃霸王餐」，甚至附上監視器畫面，稱未收到150 英鎊（約新台幣6,000元）的餐費。雖然貼文現在已經遭到刪除，但事件過程已被至少四家媒體轉載報導，讓麥吉爾一家不得不出面捍衛名譽。

然而餐廳老闆不知道的是，麥吉爾一家是家鄉當地小有名氣的富翁。麥吉爾家族經營「麥吉爾工程」（McGirr Engineering）公司，專門生產建築用的砌塊製造機。根據英國公司註冊局（Companies House）文件指出，該公司市值超過200萬英鎊（約新台幣8,000萬元），公司儲備現金為130萬英鎊（約新台幣5,200萬元）。

麥吉爾家族透過律師吉爾文（Peter Girvan）表示，「吃霸王餐」對麥吉爾的商譽和名聲來說，是非常嚴重的指控。這樣的指控讓他們在社群平台和新聞媒體上蒙羞，為了自清，不得不採取法律行動。

經過調查，原來當初是一名員工接受刷卡付款，卻沒有把資料記錄到收銀機裡，才會產生這場誤會。法院裁定餐酒館方需支付75,000英鎊賠償金，並須承擔所有訴訟費用，判決出爐後，餐酒館也公開致歉，承認餐廳內部管理疏失。