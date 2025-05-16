芬蘭男團唱紅瑞典方言 歐洲歌唱大賽奪冠呼聲高

歐洲歌唱大賽決賽將於明天登場，芬蘭喜劇團體KAJ不僅被視為熱門冠軍人選，也讓當地講瑞典語的少數族群成為矚目焦點，過去這個族群在北歐地區外鮮為人知。

法新社報導，3人男子團體KAJ以Bara Bada Bastu一曲一炮而紅，這首俗氣古怪的歌講述去泡三溫暖的故事，是以瑞典語、芬蘭語及芬蘭當地的瑞典方言演唱，只有3人位於芬蘭西部的家鄉沃羅（Vörå）才講這個方言。

凱文荷姆斯壯（Kevin Holmstrom）、艾克塞阿曼（Axel Ahman）與雅可布諾爾加德（Jakob Norrgard）的名字字首合起來就是KAJ，3人在沃羅成長時相識，當地約有6300位居民，大部分是講瑞典語。

KAJ先前至瑞典參加歐洲歌唱大賽（Eurovision）代表選拔時仍默默無名，最後卻以壓倒性優勢勝出。

諾爾加德告訴法新社：「瑞典民眾希望由我們代表他們（出賽）真的很棒。這感覺就像我們要去歐洲代表瑞典與芬蘭的兄弟情誼。」

在芬蘭，芬蘭語及瑞典語都是官方語言，其550萬人口中，約有5%的人以瑞典語為母語。

歐洲歌唱大賽決賽明天將在瑞士巴塞爾（Basel）登場，決賽前夕，沃羅全鎮已為KAJ瘋狂。

全鎮到處張貼支持KAJ的橫幅與海報，上面使用的是當地特殊的瑞典方言Voorospraatji。

現年79歲的庫克斯（Eva-Stina Krooks）在當地經營手工藝品店，她指出KAJ的成就為沃羅帶來空前觀光潮，就連芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）也在4月底來訪。

她說：「如今每個人都知道沃羅在哪裡，當地方言已走向全球。」