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日本煉油業減緩脫碳步伐 重返化石燃料懷抱

中央社／ 東京16日綜合外電報導

隨全球開始轉向更穩定、成本效益更高的化石燃料，日本石油公司也紛紛向脫碳倡議打退堂鼓，像Eneos控股、出光興產等大廠就從清潔能源的氫、氨等收手，投資天然氣等。

路透社報導，當前出現對脫碳打退堂鼓，反映產業界對能源安全、美國政策風險和通膨引發的原物料成本上升擔憂加劇，這些因素會削弱業務項目獲利和可預測性。

在全球各地的能源領域，之前為應對氣候變遷而調整投資組合的企業正紛紛將重點又擺回石油和天然氣上。

日本最大煉油商Eneos控股（Eneos Holdings）執行長宮田知秀這週在一場記者會說：「邁向碳中和社會的趨勢正在放緩，之前大家預期會在大約2030年開始的大規模能源轉型，時程很可能延後。」

宮田表示，Eneos控股如今不急於供應氫與氨，因為激增的成本讓投資卻步。

在最新到2028年3月的三年期營運策略裡，Eneos控股把先前訂下「2040會計年度前要供應達400萬公噸氫」的目標移除。

宮田表示，隨脫碳技術成本不斷上升，像石油這類穩定且可負擔的能源反而變得更加重要，還說公司接下來將加大對液化天然氣的投資。

日本第二大煉油商出光興產（Idemitsu Kosan）社長酒井則明也在這週指出，他們已縮減脫碳投資計畫，將氫、氨與合成燃料這類減碳項目2023到2030會計年度的預算，從1兆日圓減成約8000億日圓。

酒井說：「我們察覺到脫碳的推進勢頭有些放緩，因此認為在邁向2050年實現碳中和社會的過程中，無論是路徑或時間表，都有必要採取更具彈性的策略。」

化石 日本 石油 通膨

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