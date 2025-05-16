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泰國總理訪越南 雙方同意加強打擊網路詐騙

中央社／ 曼谷16日專電

泰國總理貝東塔訪問越南，泰越雙方同意在今年內制定全面戰略夥伴行動計畫（Strategic Plan of Action），泰越雙方將加快打擊毒品、跨國犯罪、網路詐騙及非法捕魚的合作。

貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）昨天啟程前往越南，這是她總理任內第一次訪問越南。貝東塔今天在越南總理府和越南總理范明正（Pham Minh Chinh）會面，兩人共同主持第四次泰越非正式聯合內閣會議（Joint Cabinet Retreat, JCR）。

泰國總理府會後發布新聞稿指出，雙方在會議中同意在3大領域加強合作，包括政治與安全領域、經濟領域和社會與人民領域。

泰國外交部建議在今年內制定全面戰略夥伴行動計畫，並建立高層磋商機制（High-Level Consultation,HLC）；此外，雙方將加快打擊毒品、跨國犯罪、網路詐騙及非法捕魚的合作。越南表示支持，並同意推動共同長期安全機制。

泰國財政部感謝越南協助泰國水果過境出口至中國，建議加快農產品及畜牧品市場開放談判，雙方同意擴大QR Code支付系統與地方經濟連結，越方也贊同共同拓展生產鏈，並建議泰方在農業、農業科技、物流、零售等領域擴大投資。此外，雙方將推動銀行與支付系統互通，相信可以促進雙邊貿易與觀光。

泰國觀光暨體育部提出推動「六國一旅遊目的地」構想，促進汽車、機車與郵輪旅遊，強化越南與泰國東北部之間的直飛航班；此外，雙方將共同發展現代科技領域的人力資源，例如人工智慧和半導體。越方表達支持「六國一旅遊目的地」構想。

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泰國 總理 詐騙 越南

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