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日櫻島火山連續爆發！灰柱衝3千公尺畫面曝光 鹿兒島25航班取消
位於日本九州鹿兒島的櫻島火山5月15至16日連續多次爆發，火山灰最高衝上3000公尺高空，據日媒報道，有25個在鹿兒島機場起飛和降落的航班取消。
綜合日媒報導，櫻島火山南嶽山頂火山口自15日上午10時45分左右開始爆發，持續約17小時，至16日凌晨4時，然後到上午8時後又再出現爆發，巨大的火山岩石曾飛散至火山的7合目，即距離火山口600至900公尺位置。
受火山灰影響，飛機無法起飛，多個航班要取消。火山警戒等級為3級，限制民眾進入山內。
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文章授權轉載自《香港01》
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