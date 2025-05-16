日櫻島火山連續爆發！灰柱衝3千公尺畫面曝光 鹿兒島25航班取消

位於日本九州鹿兒島的櫻島火山5月15至16日連續多次爆發，火山灰最高衝上3000公尺高空，據日媒報道，有25個在鹿兒島機場起飛和降落的航班取消。

綜合日媒報導，櫻島火山南嶽山頂火山口自15日上午10時45分左右開始爆發，持續約17小時，至16日凌晨4時，然後到上午8時後又再出現爆發，巨大的火山岩石曾飛散至火山的7合目，即距離火山口600至900公尺位置。

受火山灰影響，飛機無法起飛，多個航班要取消。火山警戒等級為3級，限制民眾進入山內。

延伸閱讀：

日本埼玉縣車撞人4小童受傷 司機「笑着道歉」後逃逸｜有片

日本航空自衛隊教練機墜蓄水池兩人失蹤 防衛大臣致歉

文章授權轉載自《香港01》