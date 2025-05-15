曼谷大樓地震倒塌奪數十命 泰國法院發出逮捕令

泰國曼谷一座摩天大樓在一場地震中倒塌，造成數十名工人喪生。泰國法院今天針對17人發出逮捕令。

法新社報導，這棟樓高30層大樓原定為國家審計署辦公大樓，但在鄰國緬甸3月28日發生規模7.7強震後倒塌。

這是曼谷在這次地震中唯一倒塌的建築，倒塌速度之快以及發生之突然，引發外界對這棟大樓施工品質的質疑。

曼谷警察局長暹（Siam Boonsom）告訴法新社：「泰國法院今天針對涉及這次大樓倒塌事件的3個團體總計17人發出逮捕令。」

他未透露遭鎖定者的詳細身分，但當地媒體指出，其中包括義大利-泰國合作發展公司（Italian-ThaiDevelopment Plc，ITD）的員工。ITD是倒塌大樓的建築承包商之一。

當局表示，倒塌現場的瓦礫堆中已找到89具遺體，不過，仍有7人下落不明。

這棟大樓由泰國最大建築公司之一的ITD和中國企業集團合資承建。

泰國安全官員上月對現場回收的鋼筋進行初檢測，發現部分使用的金屬為不合格品。