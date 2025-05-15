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Z世代戀愛怕「丟臉」勝過怕失戀 寧可錯失真愛也不表態

聯合新聞網／ 綜合報導
Z世代使用交友軟體，可能會過度避免揭露自己。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
Z世代使用交友軟體，可能會過度避免揭露自己。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

現代社會單身人口持續攀升，但背後原因可能與一般人想像的不同。年輕人害怕進入關係，最大的障礙不是因為沒對象，而是怕丟臉、怕尷尬，導致不敢展現真實的自己。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，越來越多Z世代在交友軟體認識對象時，不敢展現真正的自己。為了不讓對方覺得自己太用力、太真誠，許多人選擇用諷刺、冷笑話和「自嘲式幽默」來包裝自己，甚至寧可錯過真愛也在所不惜。

25歲的沃夫蘭（Giovanni Wolfram）受訪時坦言，被認為覺得不好看「還可以撐過去」，但要是對方覺得你很奇怪、很尷尬，感覺那個標籤就會永遠貼在身上。他說，自己其實很重視真誠的表達，但又擔心真實表達自己，會被對方認為「過度投入」。

一名24歲的受訪者艾莉卡（Erica Dick）也表示，光是要用交友軟體就已經夠尷尬，希望潛在的對象盡量減少這種讓對方尷尬、不舒服的表達方式。但諷刺的是，為了不要表現得「太認真、太在意」，這些人反而會滑掉真心想建立關係的人。

心理學家梅賽爾（Jordan Meisel）指出，Z世代對自我揭露極度小心，反而讓自己陷入情感孤立。她認為，Z世代有一種心理防衛機制，認為「只要我不展現真正的自己，就沒有人能傷害我」，但這樣的心情可能會讓他們在建立關係時頻頻卻步。

根據Smirnoff與YouGov的調查，近半數單身的Z世代已經放棄網路交友，希望在超市找到另一半，有78%的人更表示寧願「現實中相遇」，也不想靠手機右滑找愛情。不過若是新世代因為怕丟臉或尷尬而選擇假裝冷漠，真誠的情感連結恐怕也將變得越來越遙不可及。

交友軟體 單身 愛情 戀愛

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