聽新聞
0:00 / 0:00
擅自轉移個資！大陸電商Temu違法 遭南韓處近百萬美元罰款
南韓個人資訊保護委員會今天表示，大陸跨境電商平台Temu擅自將南韓用戶個人資料轉移至大陸等其他國家，違反個資保護法，而被處以近100萬美元罰款。
大陸跨境電商平台Shein、Temu和阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）近年來在全球迅速竄紅，憑藉琳瑯滿目的商品與超低價格，挑戰美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）的地位。
根據南韓個資保護委員會，Temu委託位於南韓、大陸、新加坡和日本等國家的公司處理或保存用戶個資。
南韓個資保護委員會在聲明稿中指出，Temu「未在隱私權政策中揭露或通知用戶其個資將被委託給海外機構」。
個資保護委員會表示，已依據個資保護法對Temu處以約13.9億韓元（約99萬7624美元）罰款。
個資保護委員會表示，Temu不但未對海外公司進行監督，包括資料保護措施，也未適當審查這些公司如何處理個資。
截至2023年，南韓平均每日有290萬名用戶使用Temu，而Temu卻未依規定在南韓設立代表。
個資保護委員會還說，Temu帳戶刪除程序多達7個步驟，使得「用戶行使自身權利變得困難」。
Temu發言人告訴法新社：「我們尊重南韓個人資料保護委員會的決定，並全力配合調查。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言