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擅自轉移個資！大陸電商Temu違法 遭南韓處近百萬美元罰款

中央社／ 首爾15日綜合外電報導
南韓個人資訊保護委員會今天表示，大陸跨境電商平台Temu擅自將南韓用戶個人資料轉移至大陸等其他國家，違反個資保護法，而被處以近100萬美元罰款。(路透)
南韓個人資訊保護委員會今天表示，大陸跨境電商平台Temu擅自將南韓用戶個人資料轉移至大陸等其他國家，違反個資保護法，而被處以近100萬美元罰款。(路透)

南韓個人資訊保護委員會今天表示，大陸跨境電商平台Temu擅自將南韓用戶個人資料轉移至大陸等其他國家，違反個資保護法，而被處以近100萬美元罰款。

大陸跨境電商平台Shein、Temu和阿里巴巴旗下的全球速賣通（AliExpress）近年來在全球迅速竄紅，憑藉琳瑯滿目的商品與超低價格，挑戰美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）的地位。

根據南韓個資保護委員會，Temu委託位於南韓、大陸、新加坡和日本等國家的公司處理或保存用戶個資。

南韓個資保護委員會在聲明稿中指出，Temu「未在隱私權政策中揭露或通知用戶其個資將被委託給海外機構」。

個資保護委員會表示，已依據個資保護法對Temu處以約13.9億韓元（約99萬7624美元）罰款。

個資保護委員會表示，Temu不但未對海外公司進行監督，包括資料保護措施，也未適當審查這些公司如何處理個資。

截至2023年，南韓平均每日有290萬名用戶使用Temu，而Temu卻未依規定在南韓設立代表。

個資保護委員會還說，Temu帳戶刪除程序多達7個步驟，使得「用戶行使自身權利變得困難」。

Temu發言人告訴法新社：「我們尊重南韓個人資料保護委員會的決定，並全力配合調查。」

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