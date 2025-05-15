女兵遭拖豬舍性侵 脫北女揭北韓軍長官選妃黑幕「無法拒絕」
北韓對外消息封閉，加上金氏家族的極權統治，總是蒙著一層神秘面紗。一名曾在北韓軍擔任中隊長的脫北女性爆料，她指出北韓軍內性暴力十分常見，甚至是一種上對下的命令，「在北韓軍隊中，被上級叫去的話，是沒有辦法拒絕的」。
根據「Daily NK」報導，韓國統一研究院先前發表「北朝鮮居民的軍隊生活」報告，提到一名曾在北韓軍中擔任中隊長的脫北女子，親自揭露北韓軍的性暴力黑幕。
這名脫北女軍官表示，性暴力是北韓軍中長期存在的問題，「這不是女性的意志，而是男性利用自身的權力所做的行為」，她直言「在北韓軍隊中，被上級叫去的話，是沒有辦法拒絕的」。她提到，北韓軍存在封閉且嚴苛的上下關係，下級遭長官性侵事件屢見不鮮，若拒絕最慘可能還會遭到虐待。
她回憶部隊中還有一名營長，會在公開場合巡視部隊，甚至對女性士兵伸出鹹豬手。這種公然選妃的行徑在南韓十分嚴重，但在北韓，「即使我是受害者，我也不能說出來」。
脫北女軍官還談到自己差點遭長官性侵，雖然拚命拒絕後免於失身，但卻換來對方的公然辱罵，最後靠送上香菸討好長官才免於受苦。
此外，她回憶曾有一名部下被拖到豬舍性侵，事後向政治指導員反映，卻獲對方冷回「閉上妳的嘴，假裝妳不知道」。女軍官感嘆，該事件在南韓會被當成性侵案處理，但在北韓犯錯的卻是受害者，「因為妳沒能控制好自己的身體」。
而在北韓的體系下，女兵遭侵犯懷孕後，有權有勢的長官會安排墮胎手術，或者幫忙加入朝鮮勞動黨、提供大學推薦等，因此有些女兵認為如此一來可能也算不上壞事。另外，還有部分受害者會認為「因為我可愛才會遭遇這種事」，加上無法向任何人傾訴、舉報，導致北韓軍內性暴力難以杜絕。
這名脫北女軍官感嘆，「在軍隊裡，性侵犯似乎被視為命令的一部分。沒有拒絕的自由，也無處可逃。」
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