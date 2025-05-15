快訊

威震角頭吳明達遭撤銷假釋理由曝光 違規與素行不良之人交往

Melody突請辭「11點熱吵店」 和沈玉琳拆夥原因曝光

大陸將對南美五國實行免簽

德國之聲／ 德國之聲
大陸外交部發言人林劍。（歐新社）
大陸外交部發言人林劍。（歐新社）

（德國之聲中文網）大陸外交部發言人林劍在周四（5月15日）的例行記者會上宣布，對巴西阿根廷等南美洲5國實行免簽政策。

林劍表示，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍。自2025年6月1日起至2026年5月31日，對巴西、阿根廷、智利秘魯烏拉圭持普通護照人員實行免簽政策，上述五國持普通護照人員來華經商、旅游觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。

大陸增加對9國單方面免簽，日本表示歡迎

本周，大陸-拉美和加勒比國家共同體論壇剛剛在北京舉行。巴西總統盧拉、哥倫比亞總統佩特羅、智利總統博裡奇出席了會議。習近平在周二的致辭中宣布對五個拉美國家免簽，但當時沒有透露細節。

大陸已超越美國，成為巴西、秘魯、智利等拉美國家的最大貿易伙伴。習近平在論壇上承諾，將向拉美提供660億元人民幣信貸資金額度；大陸還將進口更多拉美優質產品，並鼓勵大陸企業擴大對拉美投資。

大陸不斷在拉美擴大影響力，除抗衡美國之外，也擠壓台灣。台灣12個邦交國中，有7個在拉美。其中兩個邦交國海地和聖盧西亞派代表出席了北京的中拉論壇。

大陸此次對5個南美國家推出的是單方面免簽。大陸公民持因私普通護照前往這些國家，需要辦理簽證。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

免簽 巴西 智利 烏拉圭 秘魯 阿根廷

延伸閱讀

美後院失火？哥倫比亞加入一帶一路 習再喊「全球南方」

中拉論壇／習重提「反美史」 喊命運共同體 允660億貸款

世界最窮總統穆西卡辭世 拉美各界致哀

我2邦交國出席中拉論壇 陸國台辦：一中是國際共識

相關新聞

當年僅花830元！哈佛誤收《大憲章》真跡 驚人拍賣價曝光

美國哈佛法學院1946年以27.5美元購入一份被認為是《大憲章》（Magna Carta）的非官方抄本，並長年存放於圖書...

女兵遭拖豬舍性侵 脫北女揭北韓軍長官選妃黑幕「無法拒絕」

北韓對外消息封閉，加上金氏家族的極權統治，總是蒙著一層神秘面紗。一名曾在北韓軍擔任中隊長的脫北女性爆料，她指出北韓軍內性暴力十分常見，甚至是一種...

7月大地震預言 NHK點名從港台擴散謠言、中國使館的「提醒」加深不安

二十幾年前的日本漫畫預言今年7月5日日本將發生毀滅性地震，香港部分飛日定期航班預防性減班。NHK上月調查這個「謠言」起自...

大陸將對南美五國實行免簽

大陸外交部發言人林劍在周四（5月15日）的例行記者會上宣布，對巴西、阿根廷等南美洲5國實行免簽政策。．．．

歐盟指TikTok違「數位服務法」 最高罰6%全球營收

歐盟執委會今天發布對大陸短影音平台TikTok涉嫌違反「數位服務法」的初步調查結果，認定TikTok違反此法對廣告資訊透...

加薩走廊將成美國其中一州？川普：應接管建立「自由區」

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（GazaStrip）的戰事持續進行之際，美國總統川普今天說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。