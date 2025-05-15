大陸將對南美五國實行免簽

（德國之聲中文網）大陸外交部發言人林劍在周四（5月15日）的例行記者會上宣布，對巴西、阿根廷等南美洲5國實行免簽政策。

林劍表示，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍。自2025年6月1日起至2026年5月31日，對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭持普通護照人員實行免簽政策，上述五國持普通護照人員來華經商、旅游觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。

大陸增加對9國單方面免簽，日本表示歡迎

本周，大陸-拉美和加勒比國家共同體論壇剛剛在北京舉行。巴西總統盧拉、哥倫比亞總統佩特羅、智利總統博裡奇出席了會議。習近平在周二的致辭中宣布對五個拉美國家免簽，但當時沒有透露細節。

大陸已超越美國，成為巴西、秘魯、智利等拉美國家的最大貿易伙伴。習近平在論壇上承諾，將向拉美提供660億元人民幣信貸資金額度；大陸還將進口更多拉美優質產品，並鼓勵大陸企業擴大對拉美投資。

大陸不斷在拉美擴大影響力，除抗衡美國之外，也擠壓台灣。台灣12個邦交國中，有7個在拉美。其中兩個邦交國海地和聖盧西亞派代表出席了北京的中拉論壇。

大陸此次對5個南美國家推出的是單方面免簽。大陸公民持因私普通護照前往這些國家，需要辦理簽證。

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