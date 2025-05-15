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7月大地震預言…NHK點名台灣、香港擴散謠言 陸使館「提醒」加深不安

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7月大地震預言 NHK點名從港台擴散謠言、中國使館的「提醒」加深不安

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
二十幾年前的日本漫畫預言今年7月5日日本將發生毀滅性地震，NHK上月調查這個「謠言」起自旅居日本的中國網紅在影片介紹這個都市傳說。法新社
二十幾年前的日本漫畫預言今年7月5日日本將發生毀滅性地震，NHK上月調查這個「謠言」起自旅居日本的中國網紅在影片介紹這個都市傳說。法新社

二十幾年前的日本漫畫預言今年7月5日日本將發生毀滅性地震，香港部分飛日定期航班預防性減班。NHK上月調查這個「謠言」起自旅居日本的中國網紅在影片介紹這個都市傳說，去年底從中文圈、特別是以香港和台灣為主開始發酵。報導還說，4月14日中國駐日使館發布「提醒中國公民注意防範地震災害」，更讓港人認為網路傳言有憑有據，擴大不安。

NHK4月底報導，以「2025年7月」有關的日文影片至少1400支，合計觀看破1億次；內容包括會有隕石掉落、發生南海海槽大地震、火山爆發等，或者「是有其他的預言者所說」。影片從2023年左右增加，今年上架數急速變多。在TikTok有逾50支影片，觀看4千萬次以上。

報導說，這個沒有科學根據的謠言擴散到國外，去年底左右，以香港、台灣為中心擴散開來。繁體字的相關影片，在YouTube至少220支，合計5200萬次觀看數。當地媒體或是風水師說「最好4月也不要到日本」，3月緬甸中部大地震發生後，又增加泰國預言者的說法。在TikTok有英文、泰文、越文等相關影片，印度、印尼、英國、西班牙的網媒也報導此事。

NHK認為，中國駐日大使館在的「提醒」被香港媒體報導以後，擴大不安的情緒。中國使館官網發布聲明：「據日本媒體報導，3月31日，日本政府公布最新南海海槽大地震風險評估報告，將未來30年日本發生南海海槽大地震的概率從70%提升至80%，稱地震可能波及西起沖繩、東至福島的廣大區域，導致29.8萬人死亡，造成1.8萬億（兆）美元經濟損失。提醒旅日同胞防範地震災害。」聲明表示，綜合考慮有關因素，建議穩妥安排赴日旅遊、留學，慎重選擇購置房產等。

4月14日中國駐日使館發布「提醒中國公民注意防範地震災害」，NHK認為，這讓港人認為網路傳言有憑有據，擴大不安。圖／取自中國駐日大使館官網
4月14日中國駐日使館發布「提醒中國公民注意防範地震災害」，NHK認為，這讓港人認為網路傳言有憑有據，擴大不安。圖／取自中國駐日大使館官網

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