研究：全球暖化 登革熱和屈公病恐將在歐洲流行

根據今天發表的新研究，登革熱和屈公病（chikungunya）這兩種發燒型疾病可能很快就會在歐洲流行，原因是全球暖化，使得傳播這些病毒的斑蚊進一步向北擴散。

法新社報導，這些疾病過去主要局限於熱帶地區，如今全球約有一半人口已處於感染這兩種疾病的風險之中。

傳播這兩種疾病的病媒蚊是埃及斑蚊及白線斑蚊，感染後都會引起發燒，在罕見情況下甚至會致命。

隨著人類活動造成氣候變遷，全球氣溫升高，也稱為「虎蚊」的白線斑蚊正在朝緯度較高的地方移動。

這項發表於「刺胳針全球健康」（The LancetPlanetary Health）期刊的新研究，分析過去35年來，包括氣候在內等多種因素對這兩種疾病在歐洲傳播的影響。

研究顯示，自2010年以來，氣溫節節高升，這些疫情爆發的頻率和嚴重程度也隨之升高。

2024年，歐洲聯盟（EU）記錄到300多例登革熱病例，這是有記錄以來最熱的一年，而此前15年總共記錄到275例。

登革熱疫情目前已波及義大利、克羅埃西亞、法國和西班牙。

報告指出：「我們的研究發現，在歐盟地區，這些由斑蚊傳播的疾病，正從零星式爆發轉變成地方性流行病。」

歐洲研究團隊表示，氣溫愈高，斑蚊引發疫情的風險就愈大。

他們預測，在最糟的氣候變遷情況下，到2060年前，這兩種疾病的發生率可能會上升到目前的5倍。