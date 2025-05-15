墨西哥23歲女網紅上TikTok直播 竟遭「劊子手」明目張膽槍擊身亡

紐約時報15日報導，墨西哥哈里斯科州（Jalisco）檢察官辦公室表示，23歲網紅瓦萊莉亞．馬奎茲（Valeria Márquez）13日正在當地一家美容沙龍進行TikTok直播時遭槍擊身亡。

哈利斯科州檢察官辦公室發言人羅德里奎茲（Denis Rodríguez）表示，瓦萊莉亞在TikTok擁有113000名跟隨者，當時正在瓜達拉哈拉（Guadalajara）都會區轄下薩波潘（Zapopan）的沙龍工作，對部分粉絲進行直播。此時，2名男子騎著摩托車，在沙龍外停了下來。其中一名男子戴著面具走了進來，表明就是在找瓦萊莉亞。

羅德里奎茲說，「他直接問她，『妳是瓦萊莉亞嗎？』」，她回答「是的」之後，該名男子掏槍開火，接著跳上摩托車逃逸。

瓦萊莉亞的TikTok帳號似乎已在隔天下架，但一支殺人影像仍在網上流傳，並得到了檢方的證實。影像顯示，瓦萊莉亞坐在沙龍的椅子上，膝蓋放著一隻粉紅色的豬玩偶，隨後視線從鏡頭移開。片刻過後，瓦萊莉亞摀住胸口和肚子，癱坐在椅子上，然後可見到另一名女子的臉龐，畫面接著中斷。

羅德里奎茲表示，當調查人員後來抵達時，「她仍坐在椅子上，顯得很驚訝，那個娃娃，就是那隻小豬，就在她的懷裡」。

檢方尚未掌握任何嫌犯，但正在查看監視器影像，並且徹底搜查瓦萊莉亞的社群媒體，尋找關於襲擊者可能身分的線索。羅德里奎茲說，這2名男子當天稍早來過案發地點，表示他們試圖給瓦萊莉亞送一份禮物。由於他們指名道姓詢問，因此很有可能不認識她，「他們沒有私人關係，他只不過是她的劊子手」。

檢方表示，可能以「女性殺害」（Femicide）案件調查這起犯罪事件；女性殺害是一種針對女性的性別暴力，此類攻擊在墨西哥往往不會受到懲罰，而瓦萊莉亞之死再度提醒人們，墨國針對女性的暴力行為正在增加。