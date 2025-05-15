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巨大太陽風暴引發全球停電 專家警告還有下一波

中央社／ 紐約14日綜合外電報導
西班牙和葡萄牙日前發生停電。圖為在西班牙馬德里通勤者離開地鐵站。歐新社
西班牙和葡萄牙日前發生停電。圖為在西班牙馬德里通勤者離開地鐵站。歐新社

一場巨大的太陽風暴剛襲擊地球日照面，引發全球停電並導致歐洲、亞洲與中東各地的無線電訊號中斷，罪魁禍首就是昨天清晨從太陽黑子AR4087噴發的X2.7級強烈太陽閃焰。

「紐約郵報」（New York Post）報導，這個太陽閃焰朝地球拋射帶電粒子與電漿。專家警告，這只是開始而已。

極光追逐者萊德維納（Vincent Ledvina）在社群平台X上寫道：「強度只會愈來愈強，尤其是當活躍區轉到更靠近我們的視野時。」他還說：「這個（活躍區）接下來幾天會有什麼動作…我們只能拭目以待。」

這場太陽風暴是在美東時間清晨4時25分（台灣時間下午4時25分）爆發，被登記為R3級事件，強到足以干擾高頻無線電訊號，並導致通訊系統陷入混亂數小時。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）太空氣象預報中心（Space Weather Prediction Center）證實發生了X2.7級太陽閃焰，屬於最強閃焰中的較低等級。不過，X2.7級閃焰的威力仍足夠強大，能讓整個區域變成通訊死區。

根據Space.com，太陽閃焰等級劃分成A到X級，X級為最強，每提升一級，威力就會增加10倍。數字愈高，閃焰強度就愈大，昨天的X2.7級閃焰噴發足以照亮全球各地的太陽觀測站。

根據美國國家海洋暨大氣總署官員發布的聲明：「這個等級的閃焰並不常見。」

在X2.7級閃焰爆發幾個小時後，同一個太陽黑子區域又發生另一個劇烈噴發，規模較小但依舊強大的M5.3級閃焰。

到了今天早上，AR4087再次活躍起來，在美東時間上午7時20分左右再度噴發M7.74級閃焰。而這只是剛開始，隨著太陽黑子持續朝著與地球對齊的方向前進，預計還會有更多爆發。

萊德維納警告，這可能意味著接下來幾天將出現更多的無線電干擾與電網問題。這些風暴會帶來實際影響，太空機構與電力公司現在都高度警戒，以防範可能引發的更多後果。

太陽的爆炸性噴發可能會摧毀衛星、干擾全球衛星定位系統（GPS），甚至會擾亂電網。如果太陽風暴強度增加，可能演變成噩夢般的災難場景。

X 停電 太空 風暴

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