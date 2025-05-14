快訊

瘋神3班底爆閃兵 香蕉公開獲「模範海巡」獎狀：太多人問一次看這

保金僅次陳零九 藝人阿虎涉閃兵28萬交保…離去前致歉

台指期夜盤一度衝至21,889點 台積電夜盤重返千元大關

聽新聞
0:00 / 0:00

把養老院當作餘生的避風港 老婦入住半年竟被一紙通知趕走：感覺被背叛了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一位78歲的女士搬進養老院後，本以為自己找到了人生的「安住之地」，沒想到短短六個月之內，便被一紙通知打碎了她的期待。圖/AI生成
日本一位78歲的女士搬進養老院後，本以為自己找到了人生的「安住之地」，沒想到短短六個月之內，便被一紙通知打碎了她的期待。圖/AI生成

對許多獨居長者來說，有醫療、有照護的安養設施原本是理想的避風港——但這個避風港，真的穩固嗎？日本一位女士大野節子以為自己終於找到了人生的「安住之地」，沒想到短短六個月後，一紙通知打碎了她的期待。

根據日媒「THE GOLD ONLINE」報導，78歲的大野節子（化名）原本獨居多年，直到最近腿部和臀部逐漸感到無力，身體退化明顯，才開始對一個人生活感到不安。碰巧大野原本居住的老公寓即將重建，她不得不尋找新住所。不過在日本，高齡者租屋困難，讓她一度感到徬徨：「像我這樣的老人，要去哪裡住？」

多方打聽之下，大野最後決定住進一間介護型養老院，無需預付入院費，每月費用約16萬日圓（約新台幣3.32萬元），剛好在她17萬日圓（約新台幣3.53萬元）的月退金範圍內。雖然一開始擔心與其他長者共處會不適應，但實際入住後，她對環境相當滿意，工作人員親切、生活簡便，也不用再為日常瑣事操心，讓大野忍不住感嘆：「如果早知道這麼舒服，我應該早點來住。」

然而，這份安穩僅維持了半年，某天大野收到設施管理方發出的書面通知，內容指出「因應物價上漲，月費將自下月起調漲至20萬日圓（約新台幣4.15萬元）」，若無法接受，則需主動搬離。這對她來說無疑是晴天霹靂——畢竟大野的年金本就只夠支付17萬日圓的費用，多出來的4萬日圓根本無法負擔。得知消息的大野啞口無言，「我以為這是我的避風港，但不知道為何，我感覺被背叛了」。

最後，在退房期限內，她總算找到符合價格預算的機構，在搬家期限前順利搬遷。不過大野坦言，這次經驗讓她不再對所謂的「安養」抱有太高期待。

據了解，這間養老院的管理權被轉移給第三方，新管理方全面調整收費標準，無法接受的住戶只能選擇離開或接受突然的價格變動。該報導也提醒，在入住養老院前，不僅需要考慮價格、地點、提供的服務等，還要考慮營運公司的財務狀況，過去是否被轉讓或被收購，以及未來政策變化的風險。

日本 獨居 養老院

延伸閱讀

父65歲退休再婚娶年輕繼母 女兒「走錯1步」千萬財產蒸發一半

父65歲退休再婚娶年輕繼母 女兒「走錯1步」千萬財產蒸發一半

相關新聞

把養老院當作餘生的避風港 老婦入住半年竟被一紙通知趕走：感覺被背叛了

對許多獨居長者來說，有醫療、有照護的安養設施原本是理想的避風港——但這個避風港，真的穩固嗎？日本一位女士大野節子以為自己終於找到了人生的「安住之地」，沒想到短短六個月後…

越南COVID-19病例略增 連假後須提高警覺防疫

越南今天通報全國COVID-19疫情時指出，確診病例近3週以來略有增加，平均每週約20例，並未記錄到重症。然而，越南4月...

台灣文學外譯捷克！捷克查理大學合作辦工作坊 紀大偉讚選書多元

國立台灣文學館、捷克查理大學比較文學研究所與麋鹿出版社，12、13日在捷克共同舉辦「國際脈絡中的台灣文學」工作坊，邀請作...

台男疑登山失蹤10天無音訊 日本女房東急號召民眾入山協尋

一名趙姓女子昨(13)日在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文，表示一名林姓租客在3日時說他要去埼玉縣飯能爬山，但之後卻再無蹤影，她號召民眾今日一起前往山區內尋人，並表示林姓租客的父親及家人現也抵達日本，將一同入山。

台灣教師陷濫訴壓力 日本立法反制恐龍家長護教職

在台灣，教師經常淪為家長濫訴的對象，身心俱疲，教育界正發生反淘汰現象；反觀日本，地方政府近年積極保護教師，東京率先將「客訴霸凌」入法，明訂教育第一線也適用，保護教職員免於被「怪獸家長」欺負。

航班驚傳炸彈威脅 比利時第2大機場一度停擺

比利時第2大機場沙勒羅瓦機場及歐洲廉航公司瑞恩航空（Ryanair）表示，1架從葡萄牙起飛的瑞恩航空班機傳出炸彈警報，導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。