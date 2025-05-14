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越南COVID-19病例略增 連假後須提高警覺防疫

中央社／ 河內14日專電
越南今天通報全國COVID-19疫情時指出，確診病例近3週以來略有增加，平均每週約20例，並未記錄到重症。 示意圖／美聯社資料照
越南今天通報全國COVID-19疫情時指出，確診病例近3週以來略有增加，平均每週約20例，並未記錄到重症。 示意圖／美聯社資料照

越南今天通報全國COVID-19疫情時指出，確診病例近3週以來略有增加，平均每週約20例，並未記錄到重症。然而，越南4月底放了5天連假，確診數在未來恐繼續增加。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部今天通報全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，作上述表示。

越南衛生部表示，目前許多國家的COVID-19疫情有捲土重來之勢，雖然越南未集中爆發疫情，但鑒於4月底有5天連假，不少民眾在期間頻繁出遊、群聚，因此確診數在未來一段時間有可能繼續增加。

與此同時，從今年初至今，越南27個省市共記錄148例確診病例，其中未有死亡病例，近3週以來確診病例略有增加，平均每週約20例。今年以來累計確診數最多的3個省市依序為胡志明市34例、海防市21例、河內市19例。

越南2020年爆發COVID-19疫情，迄今共通報超過1160萬例確診病例，在全球231個國家與地區中排名第13，其中逾4.3萬人染疫死亡、占確診總數的0.4%。

越南官方2023年10月正式將COVID-19從「特別危險」的A類傳染病降為與流感同級的B類傳染病，並放寬多項防疫管制措施。

越南衛生部呼籲，民眾出入公共場所、搭乘大眾運輸工具、前往醫療場所時應配戴口罩，並避免不必要的聚會，同時經常以肥皂或消毒液洗手，加強運動、鍛鍊身體並維持均衡飲食。

疫情 確診 越南

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