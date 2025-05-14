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報母恩慶佛恩 國際佛光會開普敦協會響應抄經日

中央社／ 開羅14日專電

國際佛光會開普敦協會為響應佛光山開山59週年516全球抄經日，11日在開普敦禪淨中心舉辦般若心經誦讀抄寫活動，同時慶祝年度國際母親節及5月16日佛光日。

國際佛光會開普敦協會會長劉治民表示，協會先於5月4日在當地為佛誕節舉辦浴佛紀念法會活動，祈願大眾藉浴佛象徵來洗滌內心塵垢。11日續以誦讀及抄寫心經活動，同時慶祝母親節和5月16日佛光山開山59週年。

國際佛光會成立於1992年，主旨在於將佛法生活化，以及提倡人間佛教。目前全球擁有約600萬名會員。

根據佛光山佛陀紀念館，每年農曆4月8日是釋迦牟尼佛誕辰的「佛誕節」。國際佛光會自國曆5月初起，於全球各地透過當地協會舉辦相關慶祝活動。佛光山寺也將於5月16日當天發起「全球同步抄經修持」，以抄經功德迴向世界和平。

開普敦協會更融合感恩母親節主題，以誦讀及抄寫般若心經方式，鼓勵當地台僑培養感恩之心和淨化心靈。

「般若」在梵文意指超越世俗的覺悟性智慧，是佛教核心概念之一，也是佛教修行終極目標。眾人耳熟能詳的般若經典包括有「金剛經」和「般若波羅蜜多心經」。

心經是所有佛經中翻譯次數最多，譯成文種最豐富，並最常被誦讀的佛教經典。佛教徒認為，藉由誦讀或抄寫心經，可迴向給他人並消除業障。

佛光山開山祖師是已圓寂逾2年的星雲法師。星雲大師曾開示抄經意義。他說：「抄經時，每寫下一個字，就如同在心上烙下一個印，如同照相般，經文的道理就在心裡，即心即佛。」

我駐開普敦辦事處僑務秘書李綺霞11日亦到場慰問僑胞並響應活動。李綺霞表示，國際佛光會開普敦協會在當地對文化教育及淨化人心有諸多貢獻。李綺霞並於會後代表僑務委員會頒發僑務顧問聘書給劉治民。

國際佛光會開普敦協會在開普敦地區從事多項的公益性活動包括，前往開普敦Zeekoeviei小學舉辦全球復蔬公益路跑，並發放250包玉米粉獎勵；另前往貧民區Mitchells Plain內的Trinity Children's Center，與逾150位師生同樂，並捐贈文具鼓勵學童。

佛光山佛陀紀念館 佛教 母親節

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