大馬官員盼闢建野象走廊 落實人象共存環境永續

馬來西亞一頭小象不幸遭卡車撞死，母象徘徊現場嘗試救出小象，這一幕讓網友心碎。大馬官員今天認為，唯有闢建「野象走廊」並提供覓食地，才能落實人象共存與環境永續目標。

馬來半島的大象死於車禍意外時有所聞，過去5年有8頭大象因此喪命。最新的這起小象遭撞死意外發生於11日凌晨3時左右，母象在事故現場試圖推撞卡車解救卡在車底的小象，連帶導致霹靂州宜力（Gerik）森林保護區附近路段交通癱瘓。這起事故引發大馬網友關注，對母象解救小象身影感到難過。

種植及原產業部副部長陳泓縑（Chan Foong Hin）今天告訴中央社，為避免人類因環境開發而破壞野象棲息地，闢建「野象走廊」並種植大象喜歡的食物，讓野象群能在劃設的相關範圍地區擁有屬於大象的「食物銀行」，才是標本兼治之道。

他指出，「野象走廊」提供野象必要的遷移和覓食路線，也能夠為途經油棕園的野象提供食物，避免野象闖入破壞種植物。

陳泓縑表示，大馬油棕種植公司KLK集團也曾配合政府在種植園內設立野象走廊，為的就是要減少「人象衝突」，若要避免小象被撞死的案例再次發生，野象走廊或許是個參考方案。

東方日報等大馬媒體報導，馬來西亞吉蘭丹大學（UMK）野生動物管理和生態學講師卡馬魯阿瑞芬（Kamarul Ariffin）說，設置「野象走廊」並提供食物銀行，是防範野象遭撞擊死亡的關鍵措施。

馬來西亞幅員遼闊，不少野生動物棲息於山區與鄉村地區，大馬政府也在野生動物頻繁出沒地區增設警告標語，避免意外事故。