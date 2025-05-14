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星樟宜機場打造第5航廈 每年約可接待5000萬人次

中央社／ 新加坡14日專電

多次獲選全球最佳機場的新加坡樟宜機場打造第5航廈，將透過屋頂設計和自然採光增加特色，旅客自動捷運系統和自動走道也可增加移動效率，未來投入運作後，每年預計可接待旅客達5000萬人次。

聯合早報、海峽時報（The Straits Times）等媒體報導，總理黃循財今天出席樟宜機場第5航廈（Terminal5，簡稱T5）動土儀式。樟宜機場集團指出，T5將建造一個陸路交通中心，集合地鐵、巴士、計程車和其他交通服務，將有助加強樟宜機場與新加坡其他地區的銜接。

黃循財表示，T5是個橫跨多年和多屆政府的計畫，新加坡之所以大膽地進行這個計畫，是因為敢於夢想和設定遠大的目標，新加坡一直為長遠的未來規畫、累積足夠資源進行這項投資。

黃循財指出，建築工程複雜的T5也將為新加坡人帶來許多機遇，包括讓本地企業參與其中。隨著T5投入運作，無論是機場或是相關行業，對服務和員工的需求都會增加，「將為新加坡人提供更多工作，並需要數據科學、機器人和永續發展等新興領域的技能」。

樟宜機場集團總裁任錦榮表示，T5採用「葉片」屋頂設計，讓多片較小的屋頂在不同高度重疊，以提升旅客的感官體驗。例如，休息區和購物街的屋頂會比較低，讓整體氛圍更溫馨舒適；在較多人聚集的地方，屋頂則較高。

針對旅客轉乘效率，任錦榮表示，多數入境旅客可在下機的30分鐘內，搭乘計程車或地鐵繼續行程，T5的轉機旅客也能在1小時內轉搭另一趟班機。旅客可以乘坐自動捷運系統通往T5建築搭飛機，未來投入運作後，每年預計可接待旅客多達5000萬人次。

英國調查機構Skytrax推出全球最佳機場排名榜，2025年公布的第一名是樟宜機場。這是樟宜機場第13次獲選為全球最佳。新加坡交通部長徐芳達表示，新加坡須保持開放並與世界接軌，將推動樟宜機場發展為國際航空樞紐的計畫。

新加坡 樟宜機場

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