台灣文學外譯捷克！捷克查理大學合作辦工作坊 紀大偉讚選書多元

國立台灣文學館、捷克查理大學比較文學研究所與麋鹿出版社，12、13日在捷克共同舉辦「國際脈絡中的台灣文學」工作坊，邀請作家紀大偉與童偉格分享自身創作經驗，以及譯者分享捷中翻譯的心法與挑戰。

國立台灣文學館館長陳瑩芳13日透過影片表示，過去一百多年台灣文學歷經多重政權更迭與語言更替，從日治時期的日文，戰後的華語，再到今日的多語共存，呈現豐富的歷史背景。

陳瑩芳表示，台灣文學不僅是個人情感的書寫，更深刻融入社會變遷、族群記憶與文化身份的反思與重構；既書寫島嶼的記憶，也回應世界的共通經驗。

陳瑩芳表示，此次翻譯工作坊是與捷克學界的對話，期待透過觀察與討論，激盪出對台灣與歐洲文學在主題、語言與形式上的異同與連結。

在為期兩天的翻譯工作坊中，長期關注性別與酷兒文學的作家紀大偉，提出跨語言、跨文化的思辨視角；童偉格則分享書寫經驗，以及討論文學在不同語境中重新被理解與詮釋。

紀大偉的作品「膜」與童偉格的「西北雨」，皆已被譯為捷克文並出版，讓捷克讀者深入了解台灣當代社會的多樣面貌與歷史文化。

紀大偉表示，捷克對台灣文學的投入程度，在某些層面上甚至超越日本、英語國家，令人驚艷。捷克翻譯台灣文學，並非只挑表面作品，而是涵蓋多元面向。

他舉例，台灣重要作家賴香吟在國際上翻譯不多，但她的作品被捷克選中，展現捷克對文學本質的深刻認識。捷克也翻譯李喬的短篇小說選集「人球」，此外，對台灣原住民文學的重視程度亦超越想像。

而談及譯者與作者的翻譯互動，童偉格則分享，翻譯反映譯者的觀點，能幫助作家重新思考自己使用的語言，特別在進入不同語境時，讓作家也有機會以讀者的角度重新理解自己的作品，這對他來說很珍貴。

童偉格說，尤其在處理台灣特有詞彙時，有時譯者難以完全理解原意，他也因此花很多時間釐清詞義，亦體會到翻譯的挑戰性。

在參與翻譯工作坊後，查理大學人文系一年級生Nella告訴中央社記者，這次活動讓她收穫許多，儘管並非漢學系學生，但這是個好的起點，拓展她對翻譯的理解，也為未來進入翻譯領域奠定基礎。

查理大學漢學系碩一生Eva表示，自己修過翻譯相關課程，目前仍在學習中文，未來考慮從事中捷翻譯工作。講者分享的創作故事令她感動，特別是童偉格提到因朋友過世而寫下的短篇小說，讓她體會到文學蘊含的情感深度。