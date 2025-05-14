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大阪世博開幕滿1個月 門票銷售近目標一半

中央社／ 東京14日綜合外電報導

2025年世界博覽會（大阪關西世博）迄今已經開幕1個月。截至本月稍早門票售出約1137萬6000張，接近目標的一半，不過這1個月的一般參觀人次，不到預期總數的1成。

大阪關西世博4月13日開幕，展期達半年，持續到10月13日，會場位於大阪市的人工島「夢洲」。

共同社報導，這屆世博會的營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）的目標是賣出總共2300萬張門票，而門票收入是這屆世博會營運費的財源，估計要賣出約目標的8成，也就是約1800萬張門票，營運費才不會出現赤字。

而萬博協會表示，截至本月9日，總計售出約1137萬6000張門票，大約是目標值2300萬張的一半。對此，萬博協會推測世博會的口碑是推動門票銷售的主因。

根據每週統計，開幕第一週賣出約28萬張門票，之後每週在43萬到49萬張之間波動，若能保持目前的銷售傾向，有望在10月13日閉幕前達標。

日本每日放送（MBS）報導，在入場參觀人數部分，萬博協會的目標為在半年展期期間吸引2820萬人次入場。而184天的展期，每日平均約15萬人次入場參觀才能達到這項目標，不過目前單日參觀民眾人次，均低於15萬人次。

根據萬博協會統計，開幕日到本月13日，扣除工作人員等相關人士的一般入場參觀人次，累計約271萬人次，不到預期目標的1成。若加上工作人員等相關人士，累計約325萬人次入場。

而迄今單日最多參觀人次為開幕日當天約14萬6000人次，其中一般參觀民眾約12萬4000人次。截至5月13日，一般參觀民眾加上工作人員等相關人士，單日入場人次沒有一天超過開幕日當天。

報導指出，擴大預約名額似乎是加強吸引遊客的關鍵。另外，隨著夏季到來，加強防範中暑的措施也變得不可或缺。

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