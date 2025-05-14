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台男疑登山失蹤10天無音訊 日本女房東急號召民眾入山協尋

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台灣男性疑似在日本登山失蹤。圖為飯能山區示意圖。圖擷自Google maps
一名台灣男性疑似在日本登山失蹤。圖為飯能山區示意圖。圖擷自Google maps

一名趙姓女房東13日在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文，表示一名林姓租客在3日時說要去埼玉縣飯能爬山，之後卻再無蹤影，因此號召民眾一起前往山區尋人，並表示林姓租客的父親及家人現也抵達日本，將一同入山。

在日本當房東的趙姓女網友，先是於9日在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」詢問「有人可以聯絡到林姓男子嗎？家人朋友都非常的擔心」，昨日再度發文，指出林姓男子登山失蹤已十天，台灣駐日代表處、警察都在尋人，對方的父親和家人也抵達日本，預計14日上午8點入山尋人，也徵求有意願加入搜尋者共同登山，在青梅線川井車站集合。

女房東隨後在留言區表示，看過大樓的監視器，確定林男有出門，但也只拍到門口畫面。因對方在出門前表示要去飯能爬山，目前她已報警向日本在台協會尋求協助，也透露林男「是一個很乖的小孩子」。

消息一出後，有網友建議「對山勢不熟的不要湊熱鬧」、「有專業搜救技術的再去」，女房東也回應表示贊同；有人提到林男所說的飯能，「東京華人山友們說這個路線其實不那麼難，但就是怕迷路走入植被區，加上前天又下雨，希望有消息」、「小溪邊上的青苔在這個季節很滑，如果迷路一著急滑倒受傷，就很難了」。

有近日也在飯能登山的山友透露，因為上山路線與林男相同，但對他並沒有印象，在下山時就與林男的路線沒有重疊。也有人指出青梅山區可能會有熊出沒，建議攜帶熊鈴入山，由於溫差很大，也需穿上防寒衣保暖，避免失溫。另有網友建議，可帶林男的照片到附近詢問商家。

日本 登山步道

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