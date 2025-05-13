航班驚傳炸彈威脅 比利時第2大機場一度停擺

比利時第2大機場沙勒羅瓦機場及歐洲廉航公司瑞恩航空（Ryanair）表示，1架從葡萄牙起飛的瑞恩航空班機傳出炸彈警報，導致機場今天一度暫停運作。

法新社報導，沙勒羅瓦機場（Charleroi Airport）公司發言人說，上午11時（格林威治時間9時）前不久，1架降落在機場的飛機觸發炸彈威脅警報。

她表示，「已在飛機周圍設立安全警戒區域」，在當局接手處理之際，跑道必須關閉，機場暫停營運。當地時間下午1時45分，飛機終於恢復起降。

沙勒羅瓦機場位於比利時首都布魯塞爾（Brussels）南方，是瑞恩航空在歐洲的主要樞紐。瑞恩航空表示，這架飛機上的乘客都已下機，並準備讓飛機恢復服務。

比利時警方未立即回覆置評請求。