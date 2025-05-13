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捷克國會大選10月3、4日登場 今年新增一「海外措施」

中央社／ 布拉格13日專電
捷克總統帕維爾依據「憲法」與「捷克眾議院選舉法」規定，今天宣布捷克國會選舉將於今年10月3日、10月4日舉行。（歐新社）
捷克總統帕維爾依據「憲法」與「捷克眾議院選舉法」規定，今天宣布捷克國會選舉將於今年10月3日、10月4日舉行。（歐新社）

捷克總統帕維爾依據「憲法」與「捷克眾議院選舉法」規定，今天宣布捷克國會選舉將於今年10月3日、10月4日舉行。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）今宣布國會大選日期，這項決定仍需由總理共同簽署，刊登在「法律彙編」後，選舉將正式公告，政黨與政治運動的選舉開支也開始計算在法定上限內。根據過去的選舉規定，每個政黨的選舉開支不得超過9000萬克朗（約新台幣1.2億元）。

根據捷克媒體Novinky報導，帕維爾之前已表示將在5月內決定選舉日期，但不希望太早宣布，避免政黨有機會繞過法定的選舉經費限制。

各政黨與政治運動提交候選人名單的截止日期為7月29日，而各地區政府機關最遲於8月15日決定是否准許其參加選舉。

今年捷克國會大選也新增「海外通訊投票」措施，身在海外的選民，必須先到捷克駐外代表機構登記於選民名冊，選票將寄至選民海外地址，選民填好後寄回即完成投票。

捷克上次眾議院選舉是在4年前（2021年）舉行。捷克眾議院共200席，當時由「一起」（SPOLU）聯盟與「海盜與市長」（Piráti a Starostové）合計贏得108席，取得國會多數。

選後，這兩個聯盟共5個政黨的領袖組成聯合政府，並由「一起」聯盟中的人民民主黨（ODS）主席費亞拉（Petr Fiala）出任總理。

帕維爾 投票 捷克

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