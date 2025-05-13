2台人涉非法拍攝美軍機設施 南韓法院發布拘留令

2名台灣人因在韓國違法拍攝美軍軍機和設施遭逮捕，韓國法院今天因考慮外籍人士身分可能離境，對兩人發出拘留令。

韓民族日報報導，韓國水原地方法院平澤支院今天對2名涉案台灣人進行嫌疑人審問，依「罪嫌獲舉證，外籍人士身分可能潛逃」等理由，發出拘留令。

分別為40多歲及60多歲的2名台灣人涉嫌於10日上午在位於平澤的烏山空軍基地（Osan Air Base）舉行的烏山基地航空展（Osan Air Power Days）非法拍攝美國軍事設施和設備。

遊客在航展中通常可自由拍照，但由於近期發生一連串大陸人士非法拍攝韓國軍方設施事件，美軍因而禁止包括大陸、台灣等一些特定國家地區的公民進入這次航展，被捕的2名台灣人據稱是混在韓國遊客中進入展場。

駐韓台北代表部表示，當事人家屬已向代表部尋求法律協助，代表部已提供律師參考名單，同時也請韓國警方必要時通知代表部後續狀況。