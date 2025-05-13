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氣候暖化影響睡眠 科學家：老開冷氣永遠適應不了

中央社／ 巴黎13日綜合外電報導

氣候變遷作用下，愈來愈熱的天氣影響睡眠品質，科學家說，人類必須學習如何適應，例如沖冷水澡、少喝點酒或咖啡，但「如果我們老是開冷氣睡覺，就永遠適應不了」。

法新社報導，人腦對高溫非常敏感，較高的溫度會提升人體中樞溫度，並啟動壓力系統。

科學家愈來愈積極探索能協助人體適應溫度升高的機制；溫度升高會影響睡眠，導致健康問題。

根據2024年「睡眠醫學」（Sleep Medicine）期刊刊登的科學文獻評論，氣候變遷和都市化引發氣溫不斷升高，威脅到人類睡眠，繼而影響健康、表現和幸福感。

根據2022年刊登在「共同的地球」（One Earth）期刊的研究，在21世紀頭20年間，人類每年平均比先前少了44小時睡眠，研究認為與不斷升高的氣溫有關。

哥本哈根大學研究員邁納（Kelton Minor）依據68國超過4萬7000人資料所做的研究顯示，到了2099年，全球暖化加劇可能導致每人每年少了50到58小時睡眠時間

邁納和其他研究報告作者說：「為了增強適應力，並在一個更熱的世界中保護睡眠的基本恢復功能，目前迫切需要干預性研究和實地實驗。」

人腦中調節溫度和睡眠的神經元高度相關聯，降低身體內部溫度是改善睡眠品質的關鍵。

巴黎城市大學（Paris Cite University）研究員索維（Fabien Sauvet）說，人類「比一般認為更能忍受較高的溫度」，多項研究顯示，室溫達攝氏28度時，可享有良好睡眠品質。

索維質疑「臥室必須維持在攝氏18到20度的錯誤觀念」，認為穿著T恤短褲等輕薄衣物睡覺，使用簡單的床單，保持通風良好，就能應付略高幾度的氣溫，但「如果我們老是開冷氣睡覺，就永遠適應不了」。

此外，科學家建議睡前沖個冷水澡，但水溫不要太低；還有減少飲用咖啡等興奮飲料，以及少喝酒。喝酒有助入睡，但會略微升高體內溫度。

研究證明，在一天最熱的時候小睡，也能減輕睡眠不足的影響。

索維說，在下午2時之前可短暫小睡30到40分鐘，以免干擾晚上好眠。

氣候變遷 睡眠時間 科學家

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