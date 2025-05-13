快訊

立院三讀核管法修正案 核電廠運轉年限最多再延長20年

台積電股東看過來！首季每股配5元 9月16日除息

量身打造條款！翁素蕙遭控特權當選副董 台大EMBA校友基金會發聲了

台菲農業實習計畫 第6梯次菲國青農5月19日來台培訓

中央社／ 馬尼拉13日專電

菲律賓農業部今天在農業培訓中心（ATI）歡送50名即將赴台實習11個月的青年農民，他們返鄉後成為推動菲律賓農業創新的「種子」。

台菲農業實習計畫於2021年啟動，迄今已有5梯次的青農前往台灣各地農漁牧場實習。這50人將是第6梯次，19日啟程赴台。

菲律賓青農在學習農業技術的同時，也可緩解台灣農業人力的不足。

駐菲律賓副代表楊登仕致詞時說，台灣農業向來以韌性、創新和效率著稱，台菲農業制度和條件有許多相似之處，包括氣候、地形到農民的勤奮精神，這使台灣成為菲律賓農民實習的絕佳訓練場。

楊登仕期許菲律賓青農成為「改變的種子」，把學到的技術散播給其他菲農，扮演連接台菲新生代農民的橋樑。

菲律賓農業培訓中心主任芮柯德（RemelynRecoter）期勉菲律賓青農在台灣認真學習先進農業技術、企業化策略，培養領導力，返菲後為菲律賓農業帶來創新，改善農民的生活。

為鼓勵青農學以致用，菲律賓農業培訓中心將為每位返鄉青農提供5萬披索（約新台幣2萬7000元）創業金，若提出的農企計畫入選前3名，還可獲得15萬披索的額外補助。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）董事古諾（TomasGuno）也出席了這場活動。

菲律賓農業培訓中心目前和日本、台灣分別合作執行青農實習計畫，培養未來的農民領袖和農業企業家。

菲律賓 農民 青農

延伸閱讀

菲期中選舉 台觀選團體：互有值得借鏡之處

小馬可仕參院過半 杜特蒂獄中當選市長

菲前總統杜特蒂羈押海牙受審 篤定當選家鄉市長

菲律賓期中選舉專題2／菲律賓選民投票看「品牌」 政治王朝暫難撼動

相關新聞

家中最髒不是馬桶？專家點名「這家具」細菌量高出75倍 養毛孩更危險

以為家中最髒的地方是廁所？近日英國一份最新研究顛覆大眾對衛生死角的認知。英國一項微生物調查驚人發現，日常生活中最常接觸的一項家具，其細菌含量竟比馬桶座墊還高出約75倍，成為家中名副其實的「細菌溫床」。特別是家中有寵物的民眾，更要提高警覺，因為這項家具可能潛藏致病病菌，對免疫力較弱者構成健康威脅。

直接對話壓力山大？日年輕人患「電話恐懼症」 應對訓練公司興起

在日本，接聽電話不僅是一項基本職場技能，更蘊含一整套繁複的潛規則。從昭和時代延續至今...

擔心被用於賭博 神學士禁止阿富汗全國下西洋棋

一名體育官員11日表示，神學士（Taliban，又稱塔利班）當局已在阿富汗全國各地禁止下西洋棋，直至另行通知，因為擔心西...

南北韓邊境公園遊客數翻倍 全因這間咖啡店

韓聯社報導，南北韓邊境的愛妓峰和平生態公園，自從去年底一間星巴克咖啡店在園內開張後，每月遊客人數比去年翻增逾倍。

影／能源價格居高 德國企業面臨「開工即虧本」

歐洲最大的經濟體德國正深陷衰退，尤其是能源密集型企業，在德國幾乎無法進行不虧本的生產。對德國新政府而言，改變現狀已是迫在眉睫。

酷暑近50℃ 印度冷氣機去年銷量1400萬台破紀錄

不少印度人正努力存錢準備安裝冷氣機，只為擺脫時而直逼50℃的高溫。印度政府數據顯示，2012到2021年，該國有近1萬1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。