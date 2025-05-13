南北韓邊境公園遊客數翻倍 全因這間咖啡店

韓聯社報導，南北韓邊境的愛妓峰和平生態公園，自從去年底一間星巴克咖啡店在園內開張後，每月遊客人數比去年翻增逾倍。

南韓金浦市政府13日表示，位於首爾西北方的愛妓峰和平生態公園，今年1-4月遊客人數，由去年的每月平均15,852人，增加至32,379人，外籍遊客人數也從去年的每月平均1,370人增至3,352人。

當局表示，這是由於美式連鎖咖啡店星巴克去年11月在此開幕。顧客可以從這家星巴克眺望1.4公里外的北韓。金浦市政府也說，每月一次開放夜間入園，也是遊客增加的原因之一。

愛妓峰和平生態公園2021年啟用後，累計遊客數在今年2月首次突破50萬人，當局預期，今年底累計遊客數將達80萬人。