南北韓邊境公園遊客數翻倍 全因這間咖啡店
韓聯社報導，南北韓邊境的愛妓峰和平生態公園，自從去年底一間星巴克咖啡店在園內開張後，每月遊客人數比去年翻增逾倍。
南韓金浦市政府13日表示，位於首爾西北方的愛妓峰和平生態公園，今年1-4月遊客人數，由去年的每月平均15,852人，增加至32,379人，外籍遊客人數也從去年的每月平均1,370人增至3,352人。
當局表示，這是由於美式連鎖咖啡店星巴克去年11月在此開幕。顧客可以從這家星巴克眺望1.4公里外的北韓。金浦市政府也說，每月一次開放夜間入園，也是遊客增加的原因之一。
愛妓峰和平生態公園2021年啟用後，累計遊客數在今年2月首次突破50萬人，當局預期，今年底累計遊客數將達80萬人。
這座公園內有登山步道，還有俯瞰韓江口與北韓的瞭望台。瞭望台坐落的山丘在1950-1953年韓戰期間，曾發生激戰。金浦市長金炳秀說，「透過增進旅遊設施，我們將為活絡地方經濟鋪路」。
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