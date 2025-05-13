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家中最髒不是馬桶？專家點名「這家具」細菌量高出75倍 養毛孩更危險

聯合新聞網／ 綜合報導
以為家中最髒的地方是廁所？近日英國一份最新研究顛覆大眾對衛生死角的認知。 情境示意圖／Ingimage
以為家中最髒的地方是廁所？近日英國一份最新研究顛覆大眾對衛生死角的認知。 情境示意圖／Ingimage

以為家中最髒的地方是廁所？近日英國一份最新研究顛覆大眾對衛生死角的認知。英國一項微生物調查驚人發現，日常生活中最常接觸的沙發，其細菌含量竟比馬桶座墊還高出約75倍，成為家中名副其實的「細菌溫床」。特別是家中有寵物的民眾，更要提高警覺，因為沙發可能潛藏致病病菌，對免疫力較弱者構成健康威脅。

根據外媒「每日郵報（Daily Mail）」報導，這份由英國梅爾貝克微生物實驗室（Melbec Microbiology）與家具品牌Sofa Club共同執行的研究，針對不同家庭中的6張沙發進行取樣，發現每100平方公分的沙發表面平均含有高達508,883個好氧中溫菌（Aerobic Mesophilic Bacteria, AMB），這類細菌常見於人體脫落的皮屑與食物殘渣。相比之下，馬桶座墊的AMB含量僅為6,800個，連廚餘桶也只有6,000個，顯示沙發比馬桶和垃圾桶還髒好幾倍。

除了沙發外，研究團隊也測試了居家常見物品的細菌含量。書桌表面每100平方公分有5,900個AMB、筆電5,800個、電視遙控器則為3,700個，而門把也不容小覷，有1,800個AMB附著，雖然這些數值乍看之下不低，但與沙發相比仍然相形見絀。

研究人員更指出，沙發上除了低風險的細菌外，還檢測出念珠菌與黴菌，對氣喘患者或免疫力較弱者恐有健康風險。此外，研究更發現致病性金黃色葡萄球菌與大腸桿菌的存在，可能引起食物中毒與敗血症，其中一戶飼養兩隻貓的家庭沙發竟在100平方公分內驗出超過百萬個大腸桿菌，總菌落數（CFU，衡量樣本中活菌數量的指標）高達273萬個，是馬桶的400倍之多。

雖然數據令人咋舌，但專家提供了簡易的清潔對策，幫助民眾抑制沙發細菌的滋長。Sofa Club室內設計專家普喬（Monika Puccio）表示：「除了床鋪之外，沙發可能是家裡使用率第二高的家具，然而許多家庭卻忽略對它的清潔保養。特別是許多人習慣在沙發上吃飯、打盹，甚至讓毛小孩自由上下，無形中讓細菌滋生。」

普喬建議，每日以濕布簡單擦拭，可預防污漬滲入布料；若要進行深層清潔，使用小蘇打粉是一個便宜又有效的選擇，只需均勻灑在沙發上靜置20至30分鐘，再以吸塵器吸除即可。此外，若沙發套可拆洗，也應定期用機器清洗，並確保完全晾乾，避免黴菌孳生，「沙發也許是家中最髒的地方，但只要養成良好的清潔習慣，就能有效消滅細菌，重新奪回潔淨的客廳空間。」

家中最髒的家居用品

以每100平方公分好氧中溫細菌 (AMB) 數量來衡量：

沙發：508,883 AMB

馬桶座圈：6,800 AMB

廚房垃圾桶：6,000 AMB

辦公桌：5,900 AMB

筆記型電腦鍵盤：5,800 AMB

遙控器：3,700 AMB

門把：1,800 AMB

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