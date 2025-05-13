直接對話壓力山大？日年輕人患「電話恐懼症」 應對訓練公司興起

在日本，接聽電話不僅是一項基本職場技能，更蘊含一整套繁複的潛規則。從昭和時代延續至今，「電話響不能超過三聲就要接起」、「不能比客戶早掛電話」、「轉接時話筒要輕放，不能有聲音」，甚至「接電話是新人義務」等規範，早已根植於辦公室文化中。

這些看似為了體現尊重與專業的規範，卻讓不少年輕世代產生極大心理壓力。隨著即時通訊軟體盛行、語音溝通漸被簡訊取代，電話的正式性與突襲性反而成了許多新鮮人職場適應的最大障礙。部分年輕上班族甚至因為害怕接電話、擔心說錯話而萌生離職念頭。

日媒《PR Times》曾針對日本20歲以上民眾進行「電話工作調查」，結果顯示，近60%的受訪者坦言對接電話感到不舒服，其中20至30歲族群更高達70%。此外，超過35%的受訪者表示會擔心自己在應對電話時犯錯，其中20歲族群的比例更是達到41.4%，顯示年輕人面對「電話」一事承受明顯壓力。

為因應企業內部對電話應對的需求，東京「ドゥファイン」公司專門提供電話應對訓練，服務對象橫跨各行業、每年超過百家企業。該公司指出，不少新進員工甚至是人生中第一次接觸辦公室用的有線電話。

對此情況，也有日本專家呼籲，年輕世代切勿完全否定電話溝通的價值，主管們也應尊重現今科技發展，一同尋求電話與訊息溝通的平衡點才是最優解。