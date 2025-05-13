阿聯幼稚園 將推AI課程

從中國到芬蘭，多國都將人工智慧（AI）引入學校教育，尋求成為區域性AI重鎮的阿拉伯聯合大公國，從小開始教授AI課程，以提升未來職場技能。

英國金融時報（FT）報導，阿聯教育部門表示，將從公立學校幼稚園開始，推出AI課程。教育部長阿米莉（Sara al-Amiri）說：「（推出AI課程的）真正誘因是，看到學生深受社交媒體影響，卻未能作出調整」，她提及TikTok、Instagram等平台削弱學童注意力的問題難以解決，表示不希望這種「錯誤」再度發生。

阿米莉說，新的AI課程將聚焦於學生能批判思考AI產出的成果，且學生「必須察覺到AI存在偏見，意味著得到答案時，不能盲目相信」。此外，課程也將包含每學年20小時的AI使用倫理課程，學生也須學習撰寫提示詞。

阿聯生活水準雖高，但2022年的研究顯示，該國學生在數學、閱讀、科學、問題解決及批判性思考能力等領域，表現均不及經濟合作發展組織（OECD）國家的平均水準。阿米莉也說，「面向未來的課程」應被用於提升學生表現。

阿聯經濟高度依賴石油，已對AI領域押注巨資，讓經濟走向多元。該國AI領導企業G42與微軟及晶片製造商Cerebras達成合作協議，人工智慧投資公司MGX也對AI基礎設施基金投資300億美元。現在則將AI融入教育系統。