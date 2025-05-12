大阪世博TECH WORLD館滿月 女星松井玲奈驚喜現身

玉山數位科技株式會社策劃的TECH WORLD館在日本大阪世博展出滿月，今天特別邀請日本知名演員松井玲奈以特別來賓身分驚喜現身，與玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳一同歡迎第12萬5000名參觀者。

日本大阪時隔55年再次舉辦世界博覽會，展期自4月13日至10月13日於大阪夢洲登場。

TECH WORLD館表示，活動於下午2時展開，由松井玲奈與黃志芳帶領幸運觀眾入館導覽、對談。兩人隨後共同迎接第12萬5000名參觀者，並致贈日本台灣來回機票作為紀念。今天剛好是5月12日，數字「125000」不僅代表展館熱度持續升溫，也蘊含「一起愛我」的語音象徵，寓意來自台灣的溫暖邀請。

第12萬5000位幸運入場觀眾是來自兵庫縣、40歲的中野女士。她受訪時開心地表示，本來只是帶兒子一起來世博逛展，沒想到竟然成為今天的幸運星，能親眼看到松井玲奈還拿到機票，真的太驚喜了。

黃志芳表示，希望科技不只是冷冰冰的技術，而是能成為連結自然、人類與社會的橋樑，今日能迎來這樣的重要時刻，是對這項理念的最好肯定。

松井玲奈近年以作家身分探索未來生活與人文觀察。她參觀TECH WORLD館後表示，這個展館讓科技變得很溫柔。透過自己的心跳數據生成專屬的旅遊推薦影片，讓她深刻感受到科技的美好，影片中介紹的地點也都還沒去過，她非常想實際走一趟看看。

她也驚喜發現，每位觀眾皆可獲得專屬來館禮，笑稱真的是展現了台灣人溫暖的待客之道，讓人感到非常開心。

TECH WORLD館自開館以來迎接許多貴賓，日本前經產省大臣西村康稔留言寫下，「卓越、創造、歷史，以及未來！我深受感動」。美國國務院亞太經濟合作事務資深官員莫瑞（Matt Murray）的參觀心得是「我們不能沒有半導體」，展現對台灣科技實力的重視；贊助女性館的卡地亞（Cartier）日本總裁宮地純讚嘆展演細膩；日本國際博覧會協會事務總長石毛博行率高階幹部來訪表示，「在TECH WORLD渡過美好時光！」。

產業界訪團方面，群創董事長洪進揚率台灣顯示器暨應用產業協會，對展演內容結合台灣顯示器技術表示驚艷；展覽公會在理事長邱揮立的安排下帶領近40位會展產業代表考察，力促國際合作交流。高雄、台中、彰化、新竹與連江縣等地方機關代表也陸續到訪，對展館傳遞的「共好」理念與五感體驗內容表達高度肯定。