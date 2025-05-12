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日本連續發生少年殺人釀3死 高中孫狠殺祖父母、國中生疑街頭隨機刀刺

中央社／ 東京12日專電
千葉市昨天發生15歲少年在路上襲擊不認識的84歲老婦人，對方倒臥路上被路人發現，送醫不治。 圖／取自ANN
千葉市昨天發生15歲少年在路上襲擊不認識的84歲老婦人，對方倒臥路上被路人發現，送醫不治。 圖／取自ANN

日本近日連續發生多起少年殺人案，愛知縣一名16歲高二生9日涉嫌殺死祖父母，據推測他是在兩人熟睡時發動襲擊。千葉市昨天又發生15歲少年在路上襲擊不認識的84歲老婦人，對方倒臥路上被路人發現，送醫不治。

時事通信社報導，千葉市若葉區昨天傍晚發現一名背後遭刺傷的老婦人倒臥路上，送醫後確認死亡，身分為住在附近的高橋八生。千葉縣警方今天宣布，已經以殺人嫌疑逮捕住在千葉市的15歲國中3年級男學生，據稱他坦承「沒錯，是我做的」。

警方表示，這名男學生與高橋並不認識，懷疑他是無差別襲擊，目前正在調查詳細經過以及動機。男學生涉嫌在11日下午5時過後，在若葉區若松町的路上，使用可能是刀子的尖銳物品刺入高橋背部，導致她死亡。

根據千葉縣警方，當天下午5時10分左右，有路人報警稱「一名年長女性倒在地上」，警方趕往現場後發現高橋倒臥在血泊中，送醫後在醫院確認死亡。

現場附近的監視錄影器錄下疑似穿著便服的男學生，在下午5時3分朝案發地點的方向走去，大約4分鐘後朝反方向離開。

另外，在愛知縣田原市的一棟住宅，日前發現了一對高齡夫婦的遺體。兩人16歲、就讀高2的孫子坦承犯案。

朝日新聞報導，他疑似於9日凌晨殺害75歲的祖父後，白天還照常到學校上課，9日傍晚返家後對母親說，「祖父母倒在臥室裡」，試圖偽裝成第一發現者。

根據搜查本部，被捕少年涉嫌在9日凌晨2時左右，用刀刺向祖父的脖子等部位，將對方殺害。他坦承殺害祖父，並暗示72歲的祖母也是他殺死。

兩人的遺體遍佈刀傷，死因均為失血性休克。他們身穿睡衣，倒臥在床鋪附近，因此警方推斷少年可能是在祖父母熟睡時犯案。

少年一家5人共同生活，他和祖父母住在主屋，父母則是住在院子裡的附屬建築物內。9日凌晨案發當時，全家人都在家中。

愛知縣警方於11日將少年以涉嫌殺害祖父的罪名移送檢方。

死亡 殺人案 父母

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