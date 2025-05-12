威尼斯建築展希臘館 傳統抗震技術可供台灣借鏡

2025年威尼斯建築雙年展中，希臘館以16世紀造船廠的修復再利用為主題。國美館館長陳貺怡表示，希臘建築延續傳統抗震技術，若用正確的方法、材料來蓋，以先民的智慧，建築能再延續個五、六百年，值得台灣借鏡。

2025年威尼斯建築雙年展10日登場，共有66個國家參與，本屆主題為「智慧、自然、人工、集體」（Intelligens. Natural. Artificial. Collective.），探討當代建築如何應對氣候變遷，並強調跨領域合作與創新思維。

希臘館採古典主義風格，外觀是紅褐色磚牆，正立面有3個拱門，展現平衡穩重的特色。今年展覽聚焦於16世紀曾在威尼斯統治下、希臘克里特島的「哈尼亞」（Chania）與「赫拉克賴昂」（Heraklion）這兩座城市的造船廠修復與再利用。

展覽內容包含1:15比例的木製模型、歷史圖面與數位重建畫面，展示兩處空間的重生構想，以及與威尼斯共同歷史與地緣政治背景，也探討歷史智慧如何在當代建築實踐。

國立台灣美術館館長陳貺怡參觀希臘館後表示，希臘自古以來即以神殿建築聞名於世，希臘先民的建築工法、智慧與美學精神，「完全不輸給現代的科技」。

陳貺怡表示，此次展覽展示16世紀舊城址建築，並改造成文化中心，但並沒有改成誇張的形式，而是展現節制、含蓄且尊重歷史脈絡的建築態度。

館長亦向策展團隊詢問，希臘和台灣一樣面對地震頻繁的挑戰，希臘是否較倚賴高科技的制震、防震系統，或是延續傳統建築工法，策展團隊回答希臘傾向傳統工法。

陳貺怡說，許多希臘傳統建築歷經五、六百年依然穩固如初，「如果用正確的方法來蓋，用正確的材料來蓋，以先民的智慧能再延續個五、六百年」。

相較於現代建築快速更替、拆建頻繁的現象，陳貺怡表示，希臘館提出值得深思的問題，現代人是否過於依賴新技術，而忽略傳統智慧的價值。