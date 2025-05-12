快訊

曾任新北外聘督導…林月琴還接講師、委員 江怡臻：光領鐘點費就破百萬

美中同意互降關稅「減幅超出預期」 BBC：數月來兩國關係首解凍

新iPhone可能真的要漲價了 傳因蘋果新功能與設計「不是關稅」

酷暑近50℃高溫要命 印度冷氣銷售量破紀錄

中央社／ 新德里11日綜合外電報導
印度女孩韋瑪正準備加入安裝冷氣機的行列，她努力存錢，只為擺脫時而直逼攝氏50度的要命高溫。 法新社
印度女孩韋瑪正準備加入安裝冷氣機的行列，她努力存錢，只為擺脫時而直逼攝氏50度的要命高溫。 法新社

印度女孩韋瑪正準備加入安裝冷氣機的行列，她努力存錢，只為擺脫時而直逼攝氏50度的要命高溫。政府數據顯示，2012到2021年，該國有近1萬1000人死於中暑。

法新社報導，去年印度冷氣機銷量達到破紀錄的1400萬台，擁有冷氣空調的住宅數量在本世紀中預計將成長9倍。這將讓數以百萬計民眾在工作場所和住家擁有更安全、舒適的環境。

印度電力多半來自會造成全球暖化的煤炭，而印度安裝冷氣的趨勢，不僅將連帶推升電力需求，排放到街道上的冷氣機熱廢氣也會隨之增加。

對韋瑪（Aarti Verma）來說，當務之急是確保酷暑煎熬能夠儘快得到紓緩。25歲的她從事銷售行銷工作，意味她每天都得頂著酷熱拜訪好幾間店家。

她表示：「忙了整天回到家後，我希望能享有一些舒適感。」月薪3萬盧比（約新台幣1萬715元）的她將支付5萬盧比，以在她簡陋的2房住家安裝空調。

她在首都新德里1個貧窮的社區告訴法新社：「以前我會睡在露台上，但最近天黑後還是好熱，空調已成為必需品。」

儘管目前印度僅約7%家庭擁有冷氣，該國已是全球成長最快的冷氣市場。

專家指出，如此蓬勃的成長趨勢，意味全球人口最多的印度需要3倍的電力生產才能滿足需求。

根據政府聲明，擁有14億人口的印度已是全球第3大溫室氣體排放國。2024到2025年度預計該國將燃燒10億公噸的煤炭。

根據氣象部門資料，2024年是印度自1901年有紀錄以來最熱的1年，炎熱高溫與氣候變遷導致的全球極端天氣模式相符。

2024年5月新德里遭熱浪侵襲，氣溫追平當地於2022年創下的歷史性高溫攝氏49.2度。

酷暑高溫還會使馬路上的柏油融化，置數以百萬計民眾於險境。根據政府當局的統計，2012到2021年間，印度有近1萬1000人死於中暑。

冷氣 印度 高溫

延伸閱讀

「剛買的飛機被打啦」殲10印巴空戰露利爪 網紅神曲惹怒印度

大陸網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

現觀科迎關稅轉單

黃金期 高檔整理

相關新聞

酷暑近50℃高溫要命 印度冷氣銷售量破紀錄

印度女孩韋瑪正準備加入安裝冷氣機的行列，她努力存錢，只為擺脫時而直逼攝氏50度的要命高溫。政府數據顯示，2012到202...

綿羊駱馬逗陣行！紐西蘭僑團集結挺台健走 呼籲WHO接納台灣

紐西蘭僑團11日集結於基督城（Christchurch），在名為「為台灣和平健走」的活動中呼籲世界衛生組織（WHO）接納...

嘉南平原成糧倉功臣！日作家出書 「台灣人最尊敬的日本人」是他

根據日媒「President Online」報導，作家早坂隆先生的新書《戰爭的昭和史》裡提到一段故事。被譽為「台灣人最尊敬的日本人」的八田與一，至今仍深植台灣人心中。這位日本土木技師於日本殖民時期來台主持灌溉工程，興建嘉南大圳與烏山頭水庫，使台灣南部嘉南平原從乾旱貧瘠之地搖身一變成為肥沃田野，奠定今日台灣糧倉地位。

韓少年無照上路肇禍！撞分隔島後逃生 金屬碎片砸死無辜計程車運將

首爾新聞報導，南韓一名未成年的青少年無照駕駛租賃車輛上路，衝撞中央分隔島後引發火災，而且分隔島部分結構碎片遭撞噴飛，擊中...

跟進澳洲 紐西蘭計劃禁止16歲以下使用社群媒體

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）表示，一項禁止16歲以下孩子使用社群媒體的提案將納入政府的工作計畫...

科學家：AI可在數秒內破解二戰密碼

二戰時期「恩尼格瑪密碼」極其複雜，AI竟能在數秒內完成解密？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。