綿羊駱馬逗陣行！紐西蘭僑團集結挺台健走 呼籲WHO接納台灣

紐西蘭僑團11日集結於基督城（Christchurch），在名為「為台灣和平健走」的活動中呼籲世界衛生組織（WHO）接納台灣參與。

昨天的遊行由台灣駐紐西蘭代表歐江安及華興協會會長許凱舒醫師領銜，現場還有象徵紐西蘭和平與生命力韌性的綿羊與駱馬同行。

搭配這次「為台灣和平健走」（Peaceful Walk for Taiwan）活動的，還有紐西蘭南島台商會10日舉辦「台灣日電影節」（Taiwan Day Film Festival），吸引250名觀眾藉由觀賞紀錄片「看不見的國家」（Invisible Nation），見證台灣民主成就。

歐江安在「為台灣和平健走」活動致詞提醒，病毒不分國界，政治考量不應凌駕於人類健康之上，排除台灣與會是WHO莫大損失。

歐江安強調，尤其在疫情期間，台灣在防疫物資、技術與經驗分享中發揮關鍵作用，台灣成為國際間可靠的合作夥伴，協助實現WHO全球健康覆蓋目標。

歐江安呼籲，WHO要正視台灣長年對全球衛生體系的貢獻，邀請台灣參加WHO；惟有真正實現「不遺漏任何人」（leaving no one behind），全球防疫體系才不會產生漏洞。

歐江安認為，台灣醫療科技發達，防疫抗疫有傲人的經驗，因此各國討論制定「大流行病協定」（Pandemic Agreement）時更應將台灣納入。

歐江安提到，世界衛生大會（WHA）即將在5月19日登場，台灣殷切期盼與國際社會攜手，共創無國界的健康未來，落實WHO揭櫫「健康是基本人權」的願景。