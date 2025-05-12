韓少年無照上路肇禍！撞分隔島後逃生 金屬碎片砸死無辜計程車運將

首爾新聞報導，南韓一名未成年的青少年無照駕駛租賃車輛上路，衝撞中央分隔島後引發火災，而且分隔島部分結構碎片遭撞噴飛，擊中對向車道一輛計程車，造成60多歲的計程車司機不幸身亡。

根據韓國忠清南道牙山市消防署12日表示，這起事件發生於當日清晨4時09分，牙山市湯井面一處雙向車道，一輛車子撞擊中央分隔島後起火，火勢在17分鐘後被撲滅。

不過，撞擊造成金屬分隔構造物破裂，部分碎片飛向對向車道，砸破一輛行駛中計程車駕駛座玻璃車窗，車內60多歲駕駛被擊中當場死亡。

警方調查發現，肇事車輛為租賃車，駕駛為一名沒有駕照的未成年青少年，以他人名義租車後自行駕駛，當時車內載有3人。他們在事發後自行脫困，但有不同程度受傷，目前正在醫院接受治療。

目前警方已經依違反《道路交通法》等罪名對該名少年立案，並持續追查其取得租車及駕駛的詳細經過。