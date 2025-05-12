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跟進澳洲 紐西蘭計劃禁止16歲以下使用社群媒體

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐西蘭計劃禁止16歲以下使用社群媒體。美聯社
紐西蘭計劃禁止16歲以下使用社群媒體。美聯社

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）表示，一項禁止16歲以下孩子使用社群媒體的提案將納入政府的工作計畫中。這使得該提案成為紐國法律的可能性提高。

盧克森周日（11日）在威靈頓表示，教育部長史丹福（Erica Stanford）將主導這項工作，並向內閣回報相關選項。

盧克森在聲明中表示：「我擔心社群媒體對年輕紐西蘭人可能造成傷害，我相信限制16歲以下孩子使用，將有助於保護我們的孩子免於霸凌、有害內容以及社群媒體成癮。」他說，史丹福將與政府各部門合作，研議立法與執行的選項，並將這些方案提交內閣進行考量。

紐西蘭正嘗試跟進澳洲的腳步。澳洲在去年底通過法律，禁止16歲以下青少年與兒童在Facebook、Instagram、Snapchat和TikTok等流行的社群媒體平台開設帳號。盧克森指出，英國、歐盟、加拿大以及美國的一些州也正在研議這項議題。

盧克森說，史丹福將參考其他國家如何實施限制措施，並且評估哪些措施適合在紐西蘭施行。

史丹福向紐國媒體表示，若提案獲准，相關限制有可能在2026年大選前成為法律。

法律 社群媒體 紐西蘭

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