科學家：AI可在數秒內破解二戰密碼

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

二戰時期「恩尼格瑪密碼」極其複雜，AI竟能在數秒內完成解密？牛津大學AI專家表示，隨著現代電腦計算和統計學的迅速發展，尤其人工智慧模型ChatGPT的出現，破解恩尼格瑪密碼將更加迅速。然而，專家也強調，二戰時期破解恩尼格瑪密碼仍有非比尋常的意義。

恩尼格瑪密碼機

《衛報》報導，二戰時期的恩尼格瑪密碼是極其複雜的加密檔案，英國密碼學家圖靈及其同事們付出巨大努力，最終才得以破解並提早結束戰爭。如今，牛津大學人工智慧專家伍爾德里奇指出，隨著現代電腦計算和統計學的迅速發展，破解該密碼變得更加迅速。

歷史上，恩尼格瑪密碼機是類似打字機的機電設備，其擁有三個旋轉轉子並分別呈現26個可能的位置，加上一個透過轉子將訊號發回的反射器，以及一個可以交換字母對的接線板。對此，當同一個鍵按下兩次都會產生不同字母，而初始設定每24小時就會更改一次字母排序，使得解密過程相當艱鉅。

曼徹斯特大學軟體安全高級講師穆斯塔法表示，圖靈及其同事實現自動化破解密碼的系統，透過暴力嘗試所有不同的密碼組合，再加上沒有任何字母能夠為其自身進行編碼，使得恩尼格瑪密碼最終被強力破解。

自動化解密技術

「現代資料中心的威力難以想像！」伍爾德里奇強調，恩尼格瑪密碼機面對現代計算機根本無可匹敵，尤其人工智慧模型ChatGPT就能做到這一點，而現代運算能力必讓圖靈感到相當震驚。

他進一步解釋，恩尼格瑪密碼機如此強大的原因，來自加密訊息的方式數量龐大得驚人，其數量之多遠非人力所能詳盡驗證。然而，圖靈開創了自動化解密技術，而該技術持續改良至今，大大降低了恩尼格瑪密碼的解密難度。

《論壇快報》指出，儘管恩尼格瑪密碼經不起現代技術的考驗，但專家們都強調，恩尼格瑪密碼在二戰時期被破解仍是一項偉大壯舉，尤其在戰爭的壓力下相當非比尋常，並改變人類歷史的走向。

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